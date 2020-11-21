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Udgået
Mere power til din musik
Genopdag de album, du holder af. Dette elegante mikrosystem giver dig 70 W fyldig lyd, så du kan nyde alt fra klassiske CD'er til din nyeste afspilningsliste. Basreflekshøjttalere forbedrer lyden med dybe bastoner.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
DAB+
4.2
ud af 5
6
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Hr. Christensen
21/11/2020
Danmark
Godt musiksystem
Jeg mangler kun en audio indgang, så jeg kan tilslutte mit smart TV, ellers et super dejligt musiksystem.
Fordele
Flot og enkelt design, nemt og overskueligt i brug, og så lige det at model navn/nummer står på forsiden, når man lige står og skal bruge det.
Ulemper
Mangler audio ingang for TV, smart TV.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2570 Mikromusiksystem
Dato for brug 2020-07-21
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2570 Mikromusiksystem
Dato for brug 2020-07-21
supermann
26/11/2017
Deutschland
Ausgezeichnet
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften,einen super Bass .
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2570 Mini-Stereoanlage
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2570 Mini-Stereoanlage
Meden
07/10/2020
Deutschland
Bekræftet køber
Seht guter Klang
Ich würde das Produkt jeder Person empfehlen, da gute Qualität
Fordele
Gute Bedienung
Ulemper
Keine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2570 Mini-Stereoanlage
Dato for brug 2020-06-07
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2570 Mini-Stereoanlage
Dato for brug 2020-06-07