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Udgået

Mikromusiksystem

BTB2570/12

4.2

| (6) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt

Mere power til din musik

Genopdag de album, du holder af. Dette elegante mikrosystem giver dig 70 W fyldig lyd, så du kan nyde alt fra klassiske CD'er til din nyeste afspilningsliste. Basreflekshøjttalere forbedrer lyden med dybe bastoner.

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Mere power til din musik

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • DAB+

Maksimal udgangseffekt på 70 W

USB. Musikenheder kan tilsluttes øjeblikkeligt

2-vejs basreflekshøjttalere. Fyldige og kraftfulde dybe toner

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

6

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

2
1

21/11/2020

Danmark

Danmark

Godt musiksystem

Jeg mangler kun en audio indgang, så jeg kan tilslutte mit smart TV, ellers et super dejligt musiksystem.

Fordele

Flot og enkelt design, nemt og overskueligt i brug, og så lige det at model navn/nummer står på forsiden, når man lige står og skal bruge det.

Ulemper

Mangler audio ingang for TV, smart TV.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2570 Mikromusiksystem

Dato for brug 2020-07-21

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2570 Mikromusiksystem

Dato for brug 2020-07-21

26/11/2017

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnet

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften,einen super Bass .

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2570 Mini-Stereoanlage

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2570 Mini-Stereoanlage

07/10/2020

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Seht guter Klang

Ich würde das Produkt jeder Person empfehlen, da gute Qualität

Fordele

Gute Bedienung

Ulemper

Keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2570 Mini-Stereoanlage

Dato for brug 2020-06-07

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2570 Mini-Stereoanlage

Dato for brug 2020-06-07

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