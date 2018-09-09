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Udgået
Hi-Fi-stereolyd, der passer til dit hjem
Lyt til dine smartphone-musiknumre, stream dit musikbibliotek via Bluetooth og afspil MP3-CD'er på dette kompakte, alt-i-ét musikanlæg fra Philips. Du kan også stille ind på dine yndlingsradioprogrammer med DAB+ og FM-kompatibilitet.
Bluetooth
Med MULTIPAIR
DAB+
Når din smartenhed har været tilsluttet én gang, kan dit Philips-musiksystem vækkes fra standbytilstand af din smartenheds Bluetooth-funktion. Dette vil også aktivere Bluetooth-kilden samt gøre det hurtigt og nemt at streame musik når som helst.
Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil. Det kompakte sæt passer ind i alle rum pga. dets slanke design og størrelse.
USB-porten er ikke kun til afspilning af musik. Det intelligente USB-strømstyringssystem gør det muligt at oplade din smartenhed med en hurtig ladestrøm på 2 A, når musiksystemet er i standbytilstand.
4.5
ud af 5
6
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
BjarneBo
09/09/2018
Danmark
Kan alt det vi har brug for. DAB+ og BT
God lyd og godt enkelt design. Finder nemt alle DAB+ kanaler. Nem at afspille på via Bluetooth. Som ekstra gode kan vi afspille CD'er og MP3. Det hele lige til. Meget tilfreds med lyden. Eneste lille bitte minus er at fjernkontrol ikke benytter radio, så man skal pege på fronten - men kombinationen af funktionerne, den gode lyd og prisen gør at det kan accepteres. Godt produkt!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2670 Mikromusiksystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2670 Mikromusiksystem
Rubie
17/04/2018
Deutschland
Wie schon immer: Ein super Philips Design
Genau so eine Mini-Stereo-Anlage habe ich gesucht ... gesehen, gehört und sofort gekauft. Zu hause auspacken, ansehen, lesen, einstellen und los gehts. Einfacher gehts nicht. Super klang, kann auch sehr laut werden und klingt trozdem super. Die Anlage sieht totschick aus und passt somit genau ins Arbeitszimmer. Übrigens: Ich kaufe bereits seit 1974 Produkte von Philips und bin noch nie enttäuscht worden.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2670 Mini-Stereoanlage
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2670 Mini-Stereoanlage
Feufeu80
27/02/2018
France
Satisfait
Produit peu encombrant. Souci, pour l'instant, avec bluetooth pour relier une enceinte .
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2670 Microchaîne
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2670 Microchaîne