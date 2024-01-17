Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
BTM2310/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-port til opladning
Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.
MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.
3.9
ud af 5
29
Anmeldelser
niceguy123
17/01/2024
United Kingdom
Does what it does
its a hi-fi. what do u expect? Does its job nicely, been using for 1+ years.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2310 Micro music system
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2310 Micro music system
Xenomorph165
24/02/2021
United Kingdom
This is my favourite stereo I have ever had
I like how it has so many options to use for music I don’t understand the issues with it though it did rattle at first but it has stopped since then and left my cds as clean and scratch less as before my only complaint is the volume could you please make it at least top volume 50 other than that it’s amazing
Fordele
Wide variety of modes
Ulemper
Volume too quiet
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2310 Micro music system
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2310 Micro music system
koelnerfc_07
22/07/2020
Deutschland
Gute HiFi-Anlage, Preis Leistung: TOP
Der Bass der Lautsprecher ist sehr gut, und das UKW-Radio hat einen guten Empfang. Leider hat das Gerät keinen Audio-Ausgang (AUX bzw. Buchse) um andere Lautsprecher anzuschließen, jedoch sind die mitgelieferten ,,Speaker" klanglich ausgezeichnet.
Fordele
Guter Bass, integriert sich gut, UKW Empfang ist gut, CD Wiedergabe problemlos
Ulemper
(Kein Audio-Ausgang)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2310 Mini-Stereoanlage
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2310 Mini-Stereoanlage