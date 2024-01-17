ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Slap af til skøn musik
  • Slap af til skøn musik
  • Slap af til skøn musik
  • Slap af til skøn musik

Udgået

Mikromusiksystem

BTM2310/12

3.9
| (29) Anmeldelser
Slap af til skøn musik
Lyt til dine smartphone-sange, stream dit musikbibliotek via Bluetooth, og afspil MP3-CD'er på dette kompakte, alt-i-et Philips musiksystem. Oplad alle dine enheder fra smartphones til tablets med den indbyggede USB-opladningsport.
Se alle fordele

Besat af lyd

Slap af til skøn musik

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB-port til opladning

Trådløs musikstreaming via Bluetooth

Trådløs musikstreaming via Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

15 W maksimal udgangseffekt

Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW

Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.9

ud af 5

29

Anmeldelser

2

17/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Does what it does

its a hi-fi. what do u expect? Does its job nicely, been using for 1+ years.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2310 Micro music system

Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2310 Micro music system

24/02/2021

United Kingdom

United Kingdom

This is my favourite stereo I have ever had

I like how it has so many options to use for music I don’t understand the issues with it though it did rattle at first but it has stopped since then and left my cds as clean and scratch less as before my only complaint is the volume could you please make it at least top volume 50 other than that it’s amazing

Fordele

Wide variety of modes

Ulemper

Volume too quiet

Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2310 Micro music system

Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2310 Micro music system

22/07/2020

Deutschland

Deutschland

Gute HiFi-Anlage, Preis Leistung: TOP

Der Bass der Lautsprecher ist sehr gut, und das UKW-Radio hat einen guten Empfang. Leider hat das Gerät keinen Audio-Ausgang (AUX bzw. Buchse) um andere Lautsprecher anzuschließen, jedoch sind die mitgelieferten ,,Speaker" klanglich ausgezeichnet.

Fordele

Guter Bass, integriert sich gut, UKW Empfang ist gut, CD Wiedergabe problemlos

Ulemper

(Kein Audio-Ausgang)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2310 Mini-Stereoanlage

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2310 Mini-Stereoanlage

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.