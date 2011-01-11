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Udgået
Optag og del gode stunder i HD-kvalitet
Philips-videokameraet i lommestørrelse optager video ved et tryk på en knap! Genoplev magiske øjeblikke i HD-kvalitet ved at dele dem på TV eller online. Et integreret USB-stik forbinder uden problemer videokameraet med din PC/Mac.
Optag videoer i high definition (720p), og nyd dem i samme kvalitet som TV-udsendelser i HD. "720" henviser til skærmopløsningen - antallet af horisontale linjer på skærmen. "P" står for progressiv scanning, eller den fortløbende fremstilling af linjer på hvert billede. 720p giver en videokvalitet, der er bedre end på typiske mobiltelefoner og digitale kameraer. Derudover bruger Philips' videokamera det samme videoformat som Blu-ray-afspillere og -diske – H.264. Dette meget sofistikerede format leverer en fantastisk HD-billedkvalitet, så du kan nyde krystalklare minder på video.
Gå aldrig glip af et fantastisk øjeblik igen. Med den hurtige opstartstid på videokameraet fra Philips kan du gå i gang med at optage med det samme. Takket være adskillige avancerede funktioner, som hurtig processor og dedikeret signalbehandling, tager det kun to sekunder at starte videokameraet fra Philips. Knapperne er designet med tanke på enkelthed, så du bare skal trykke på én knap for at starte med at filme i high definition. Med videokameraet fra Philips er du altid klar til at indfange overraskende begivenheder uden at gå glip af noget.
Med den indbyggede Windows-software kan du offentliggøre dine film på websteder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo uden problemer. Mac-brugere kan nemt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Via en avanceret komprimeringsteknik, HD-videoformatet (H.264), der anvendes af videokameraet fra Philips, genereres mindre filer end dem på almindelige videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner, uden at videokvaliteten bliver forringet, så du dele dem hurtigere! Disse filer kan også anvendes af andre programmer som iPhoto og Windows Movie Maker.
4.1
ud af 5
17
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
JOY1
11/01/2011
United Kingdom
SO easy to use!
I got this camcorder a few weeks ago and it sat in the corner of the room as I am COMPLETELY scared of new technology and thought it would take hours to set up. When I finally braved unwrapping it today my first thought was I couldn't believe how compact it is. There would be no problem taking this to a gig, wedding or on holiday - gone are the days of lugging round a huge camcorder on a big shoulder strap! Then I worried about whether it would be fragile - but no, the tabs that protect all the slots are attached to a small elastic rather than plastic hinge so that they are robust. I couldn't beileve how amazingly easy it is to set up and use!! WHY hadn't I just done it straightaway?! The instructions are pictorial and it took me less than a minute to get the card in the slot, set the time and date and get filming! Sound quality is great, it picks up on everything. Then when I came to upload my video I had a moment of stress - they hadn't included a USB cable..! But no - it's included in the camcorder itself, flips out from the bottom, plugs into the computer and off you go! Only took me a few seconds to upload and watch my videos and it charges up the battery at the same time. AND it comes with all the cables and simple pictorial instructions on how to watch on tv. Seriously impressed! What a fantastic product from Philips. So glad someone has finally managed to make something that's user-friendly but does the job as well!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM100GY HD camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM100GY HD camcorder
fortimel
21/03/2011
Nederland
Enthousiast
De geboorte van een prachtige kleindochter was aanleiding om de CAM100 aan te schaffen. In tegenstelling tot concurrenten ook bij minder licht binnenshuis toch goede opnames. Buiten zijn de beelden echt super. Batterijduur toereikend ca. half uur filmen en dan opladen op reis of in de auto met een Varta batterijlader voorzien van USB aansluiting. Ik heb na lang zoeken een wat ruimer lederen telefoontasje gevonden, waarmee ik de CAM aan mijn riem kan bevestigen. Dus altijd paraat! En dat voor nog geen € 100 direct uit de Philips webshop. Voor die prijs krijg je er natuurlijk geen zoomfunctie bij, dus niet aan het vastleggen van landschappen denken! Kortom super enthousiast over beelden via een extra HDMI kabeltje op grootbeeld.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM100GY HD-camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM100GY HD-camcorder
KAZALLA
16/12/2010
España
FANTASTICA
ESTA CAMARA A PARTE DE SU ESPECIAL DISEÑO ES FANTASTICA POR SU FACIL MANEJO Y SU APLITUD DE PANTALLA.....DE RESOLUCION ANDA UN POCO JUSTA,PERO LA SUPLE CON UNA EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN CON POCA ILUMINACION.....PESO ADECUADO A UN PRODUTO DE ESTAS CARACTERISTICAS.........NO NECESITA CABLES PARA DESCARGAR TODO A TU ORDENADOR AUNQUE SI ES NECESARIO UNO(HDMI) PARA VISIONARLAS EN TU TV......BUENA DURACION DE LA BATERIA Y MENUS FACILES DE ENTENDER.....
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM100GY HD camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM100GY HD camcorder