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Udgået
Optag og del gode stunder i HD-kvalitet
Philips-videokameraet i lommestørrelse optager video ved et tryk på en knap! Genoplev magiske øjeblikke i HD-kvalitet ved at dele dem på TV eller online. Et integreret USB-stik forbinder uden problemer videokameraet med din PC/Mac.
Optag videoer i high definition (720p), og nyd dem i samme kvalitet som TV-udsendelser i HD. "720" henviser til skærmopløsningen - antallet af horisontale linjer på skærmen. "P" står for progressiv scanning, eller den fortløbende fremstilling af linjer på hvert billede. 720p giver en videokvalitet, der er bedre end på typiske mobiltelefoner og digitale kameraer. Derudover bruger Philips' videokamera det samme videoformat som Blu-ray-afspillere og -diske – H.264. Dette meget sofistikerede format leverer en fantastisk HD-billedkvalitet, så du kan nyde krystalklare minder på video.
Gå aldrig glip af et fantastisk øjeblik igen. Med den hurtige opstartstid på videokameraet fra Philips kan du gå i gang med at optage med det samme. Takket være adskillige avancerede funktioner, som hurtig processor og dedikeret signalbehandling, tager det kun to sekunder at starte videokameraet fra Philips. Knapperne er designet med tanke på enkelthed, så du bare skal trykke på én knap for at starte med at filme i high definition. Med videokameraet fra Philips er du altid klar til at indfange overraskende begivenheder uden at gå glip af noget.
Med den indbyggede Windows-software kan du offentliggøre dine film på websteder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo uden problemer. Mac-brugere kan nemt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Via en avanceret komprimeringsteknik, HD-videoformatet (H.264), der anvendes af videokameraet fra Philips, genereres mindre filer end dem på almindelige videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner, uden at videokvaliteten bliver forringet, så du dele dem hurtigere! Disse filer kan også anvendes af andre programmer som iPhoto og Windows Movie Maker.
4.3
ud af 5
16
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
ClaesP
21/07/2011
Sverige
Hög bildkvalitet-enkel att använda-liten och nätt!
Förbluffande hög bildkvalitet ger den nätta videokamera, som dessutom är snabb och väldigt användarvänlig. Visar enkelt videofilmerna via HDMI på stor platt-TV med mycket bra resultat.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM100PK HD camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM100PK HD camcorder
Kalle
30/08/2011
Deutschland
Ein guter Kauf
Der Kauf war spontan die kamera ist leicht in der Handhabung macht gute Bilder und erklärt sich von selbst.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM100PK HD camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM100PK HD camcorder
Mytivity
09/10/2011
Nederland
Handige HD camera snel klaar voor gebruik en relatief goede opnames
Direct na ontvangst meteen gebruiksklaar. Simpel aanzetten kiezen voor foto of video en aan de slag. Bewegende objecten, spelende kinderen zijn goed vast te leggen. Bij weergave op TV of PC wordt je aangenaam verrast door de goede kwaliteit. Het is echt HD. Opnames bij vel zonlicht zijn lastig wanneer er lichte objecten of witte kleding samen met donkere vlakken aanwezig zijn. Het meegeleverd geheugen is snel vol. 32 minuten zijn zo voorbij. Echter dit kan worden uitgebreid tot vele uren video genot. Prima apparaatje, is de aanschafprijs meer dan waard.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM100PK HD-camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM100PK HD-camcorder