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Udgået

HD-videokamera

CAM102BL/00

3.4

| (16) Anmeldelser

Fang og del store øjeblikke – det er nemt

ESee-videokameraet CAM102 giver dig minder, der forbliver krystalklare - med optagelse i Full HD. Optag videoer med et enkelt tryk på en knap, og del dem med det samme på tv'et og internettet. Nemt at slutte til enheder med det indbyggede USB-stik.

Se alle fordele

Genoplev minder i HD

Fang og del store øjeblikke – det er nemt

Med ekstra lang batterilevetid kan du optage mere

Filmredigeringssoftware til dine videoer

MicroSD-kortstik giver op til 32 GB eller 16-timers HD-videoer

MicroSD-kortstik giver op til 32 GB eller 16-timers HD-videoer

Nu kan du optage så meget, du ønsker, med microSD-kortstikket på videokameraet fra Philips. Lille størrelse med stor lagerkapacitet - microSD-kortet lagrer sikkert alle dine videoer og billeder. Den lille størrelse betyder også, at det ikke er noget problem at tage et par ekstra kort med. Det praktiske kortstik på videokameraet tager alle universelle microSD-kort, så du kan udvide din hukommelse til op til 32 GB, hvilket giver 16 timers video i HD. Gå bare i gang med at skyde løs.

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Anmeldelser

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3.4

ud af 5

16

Anmeldelser

1

18/12/2013

España

España

buena calidad en fotos y video

buena calidad en fotos y video pequeña y no pesa nada

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102BL Videocámara de alta definición

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102BL Videocámara de alta definición

09/10/2011

Nederland

Nederland

een fijn apparaat

ligt goed in de hand hij is dusdnig klein dat je hem gemakkelijk kan meenemen in een broekzak. De beelden zijn goed en zijn ook gemakkelijk over te brengen nar de computer middels het mooi weggewerkte USB aansluiting al met al een fijn apparat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102BL HD-camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102BL HD-camcorder

28/06/2013

Nederland

Nederland

Dit product is direct klaar voor gebruik.

Het heeft wel wat moeite gekost om de 'gebruiksaanwijzing' te downloaden en om uit te vinden hoe het apparaat kon worden opgeladen. Dit is met elk iPad oplaadapparaat te doen. Is maar dat je het weet.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102BL HD-camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102BL HD-camcorder

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