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Udgået
CAM102BL/00
Fang og del store øjeblikke – det er nemt
ESee-videokameraet CAM102 giver dig minder, der forbliver krystalklare - med optagelse i Full HD. Optag videoer med et enkelt tryk på en knap, og del dem med det samme på tv'et og internettet. Nemt at slutte til enheder med det indbyggede USB-stik.
Nu kan du optage så meget, du ønsker, med microSD-kortstikket på videokameraet fra Philips. Lille størrelse med stor lagerkapacitet - microSD-kortet lagrer sikkert alle dine videoer og billeder. Den lille størrelse betyder også, at det ikke er noget problem at tage et par ekstra kort med. Det praktiske kortstik på videokameraet tager alle universelle microSD-kort, så du kan udvide din hukommelse til op til 32 GB, hvilket giver 16 timers video i HD. Gå bare i gang med at skyde løs.
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3.4
ud af 5
16
Anmeldelser
SalvaAO
18/12/2013
España
buena calidad en fotos y video
buena calidad en fotos y video pequeña y no pesa nada
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102BL Videocámara de alta definición
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102BL Videocámara de alta definición
zappie35
09/10/2011
Nederland
een fijn apparaat
ligt goed in de hand hij is dusdnig klein dat je hem gemakkelijk kan meenemen in een broekzak. De beelden zijn goed en zijn ook gemakkelijk over te brengen nar de computer middels het mooi weggewerkte USB aansluiting al met al een fijn apparat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102BL HD-camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102BL HD-camcorder
jan149
28/06/2013
Nederland
Dit product is direct klaar voor gebruik.
Het heeft wel wat moeite gekost om de 'gebruiksaanwijzing' te downloaden en om uit te vinden hoe het apparaat kon worden opgeladen. Dit is met elk iPad oplaadapparaat te doen. Is maar dat je het weet.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102BL HD-camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102BL HD-camcorder