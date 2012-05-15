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Udgået

HD-videokamera

CAM102PK/00

3.5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Fang og del store øjeblikke – det er nemt

ESee-videokameraet CAM102 giver dig minder, der forbliver krystalklare - med optagelse i Full HD. Optag videoer med et enkelt tryk på en knap, og del dem med det samme på tv'et og internettet. Nemt at slutte til enheder med det indbyggede USB-stik.

Se alle fordele

Genoplev minder i HD

Fang og del store øjeblikke – det er nemt

Betjening med én knap, så du hurtigt kan indfange øjeblikket

Betjening med én knap, så du hurtigt kan indfange øjeblikket

Gå aldrig glip af et fantastisk øjeblik igen. Med den hurtige opstartstid på videokameraet fra Philips kan du gå i gang med at optage med det samme. Takket være adskillige avancerede funktioner, som hurtig processor og dedikeret signalbehandling, tager det kun to sekunder at starte videokameraet fra Philips. Knapperne er designet med tanke på enkelthed, så du bare skal trykke på én knap for at starte med at filme i high definition. Med videokameraet fra Philips er du altid klar til at indfange overraskende begivenheder uden at gå glip af noget.

Hurtig deling til e-mail og offentliggørelse på Facebook/YouTube

Hurtig deling til e-mail og offentliggørelse på Facebook/YouTube

Med den indbyggede Windows-software kan du offentliggøre dine film på websteder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo uden problemer. Mac-brugere kan nemt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Via en avanceret komprimeringsteknik, HD-videoformatet (H.264), der anvendes af videokameraet fra Philips, genereres mindre filer end dem på almindelige videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner, uden at videokvaliteten bliver forringet, så du dele dem hurtigere! Disse filer kan også anvendes af andre programmer som iPhoto og Windows Movie Maker.

Direkte tilslutning til TV via HDMI til visning af videoer i HD

Direkte tilslutning til TV via HDMI til visning af videoer i HD

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.5

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

5
2
1

15/05/2012

Italia

Italia

Veramente ottimo

Prodotto utile e facile da usare, anche senza leggere le istruzioni! Veramente pratica.. La consiglio!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102PK Videocamera HD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102PK Videocamera HD

09/10/2012

Deutschland

Deutschland

Gute Bildqualität. Schön und handlich, leider wertet der Ton den Eindruck ab.

1. Bildqualität: Die Bildqualität ist sehr gut, allerdings im gezoomten Zustand verringert sie sich. 2. Akustik: Der Ton (bei z.B. Livemusik) ist unbrauchbar. Im Normalfall annehmbar. Darum nur Durchschnitt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102PK HD-Camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102PK HD-Camcorder

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