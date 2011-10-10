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Udgået

HD-videokamera

CAM110RD/00

4.5

| (6) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Fang og del store øjeblikke – det er nemt

Optag flotte videoer i Full HD, og fuldend dem med ESee-videokameraets uovertrufne anti-rystelsesteknologi. Optagelse i dobbelt format giver både HD og e-mail-egnede formater, så det er op til 4 gange hurtigere at dele dine videoer.

Se alle fordele

Med avanceret anti-rystelsesteknologi

Fang og del store øjeblikke – det er nemt

Flash, autofokus, ansigts- og smilregistrering

Flash, autofokus, ansigts- og smilregistrering

Optag klarere og roligere videoer med avanceret anti-rystelsesteknologi

Optag klarere og roligere videoer med avanceret anti-rystelsesteknologi

Med avanceret anti-rystelsesteknologi kan du optage flotte videoer, som du altid vil være stolt over at dele. Rolige, uforvrængede videoer sikres med gyrosensorer forsynet med avancerede algoritmer. Sensorerne opmåler afstandene mellem jorden og kameraets objektiv og foretager nødvendige korrektioner, når kameraet rystes. Denne avancerede teknologi giver dig sløringsfri billeder hver gang, så du kan optage livets bedste øjeblikke i forbløffende videokvalitet.

Øjeblikkelig videoredigering til enkel redigering på videokameraet

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

6

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

10/10/2011

Deutschland

Deutschland

Sehr gut für unterwegs

Ich bin begeistert von der kleinen Kamera und der Qualität der Bilder. Auf jeden Fall muss man aber gleich eien Micro-SD Karte kaufen, sonst kann man nicht gleich losfilmen. Natürlich ersetzt sie nicht eine gut Kamera, wenn man bestimmte Anlässe filmen will, aber für unterwegs, um kurze Aufnahmen zu machen, ist diese Kamera ideal. Auch Fotos werden gut.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110RD HD-Camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110RD HD-Camcorder

02/01/2012

Nederland

Nederland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110RD HD-camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110RD HD-camcorder

31/12/2011

Nederland

Nederland

Zeer goede koop !

Fijne, handzame camera. Ziet er gelikt uit ! Super beeldkwaliteit. Door kleine formaat, makkelijk overal mee naartoe te nemen. Aanrader! Jammer alleen dat je deze camera in de winkel haast niet tegenkomt, en alleen via online-shops kunt kopen. Ben er ook toevallig achter gekomen dat Philips deze camera maakte.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110RD HD-camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110RD HD-camcorder

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