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Udgået
CAM150PK/00
Fang og del store øjeblikke – det er nemt
ESee camcorder CAM150 er robust og vandtæt og fremragende til brug både indendørs og udendørs, selv i vand eller sne. Avanceret anti-rystelsesfunktion giver den skarpeste video, og optagelse i dobbelt format giver både HD og e-mail-egnede formater, så deling altid er nemt.
Med den indbyggede Windows-software kan du offentliggøre dine film på websteder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo uden problemer. Mac-brugere kan nemt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Via en avanceret komprimeringsteknik, HD-videoformatet (H.264), der anvendes af videokameraet fra Philips, genereres mindre filer end dem på almindelige videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner, uden at videokvaliteten bliver forringet, så du dele dem hurtigere! Disse filer kan også anvendes af andre programmer som iPhoto og Windows Movie Maker.
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