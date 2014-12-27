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Udgået
CAM150RD/00
Fang og del store øjeblikke – det er nemt
ESee camcorder CAM150 er robust og vandtæt og fremragende til brug både indendørs og udendørs, selv i vand eller sne. Avanceret anti-rystelsesfunktion giver den skarpeste video, og optagelse i dobbelt format giver både HD og e-mail-egnede formater, så deling altid er nemt.
Med den indbyggede Windows-software kan du offentliggøre dine film på websteder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo uden problemer. Mac-brugere kan nemt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Via en avanceret komprimeringsteknik, HD-videoformatet (H.264), der anvendes af videokameraet fra Philips, genereres mindre filer end dem på almindelige videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner, uden at videokvaliteten bliver forringet, så du dele dem hurtigere! Disse filer kan også anvendes af andre programmer som iPhoto og Windows Movie Maker.
3.7
ud af 5
19
Anmeldelser
miccon
27/12/2014
België
heel handig en helder beeld
zowel boven als onder water perfekt beeld...zolang het werkt... reeds 2 camcorders gekocht en reeds twee maal stuk gegaan bij het filmen onder water...jammer...
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM150RD HD-camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM150RD HD-camcorder
hans1745
27/09/2012
Nederland
Bekræftet køber
klein maar fijn
Heel fijne resultaten. Helder beeld en representatief vvo het merk Philips.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM150RD HD-camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM150RD HD-camcorder
jopieleeuw
20/08/2012
Nederland
uitstekend product
Voor een dergelijk klein product levert het uitstekende beelden op. Ik gebruik hem alleen voor het filmen, moet het nog op diverse situaties uitproberen, maar het belooft veel goeds.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM150RD HD-camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM150RD HD-camcorder