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Udgået
Bare swipe dine store øjeblikke over på TV eller internet
Med Philips ESee CAM200 kan du optage video og fotos nemt, og det er enklere end nogensinde før at dele dem. Kør fingeren hen over 3" berøringsskærmen for at dele dine optagelser på TV eller internet - øjeblikkeligt, trådløst.
Indfang og nyd videoer i ægte High Definition-kvalitet (Full HD 1080p). "1080" refererer til skærmopløsningen som antallet af vandrette linjer på skærmen. "p" står for progressive scan eller den sekventielle forekomst af linjer i hvert billede. 1080p leverer videokvalitet, der er overlegen i forhold til den, der kendetegner mobiltelefoner og digitalkameraer. Desuden anvender videokameraet det samme videoformat som Blu-ray-afspillere og -diske – H.264. Dette yderst sofistikerede format giver enestående HD-billedkvalitet, så du kan gemme dine krystalklare minder på video.
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3.6
ud af 5
5
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
salar
24/07/2013
United Kingdom
miracle
i like this product . it`s design is great and taking videos with these powerful lens is brillian
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM200WH HD camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM200WH HD camcorder
wirobe
20/10/2012
Nederland
makelijk mee te nemen
Klein en handig apparaat, accu gaat langer mee dan bij de functies de mobile telefoon kan bieden. Gaat ook makkelijk overzetten naar pc en tv
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM200WH HD-camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM200WH HD-camcorder
rene12
16/08/2012
Italia
ottimo prodotto
facile da utilizzare e buona qualita' immagine. Facile anche la connesione in rete per spedire foto e video.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM200WH Videocamera HD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM200WH Videocamera HD