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Udgået

HD-videokamera

CAM200WH/00

3.6

| (5) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

Bare swipe dine store øjeblikke over på TV eller internet

Med Philips ESee CAM200 kan du optage video og fotos nemt, og det er enklere end nogensinde før at dele dem. Kør fingeren hen over 3" berøringsskærmen for at dele dine optagelser på TV eller internet - øjeblikkeligt, trådløst.

Se alle fordele

med indbygget Wi-Fi

Bare swipe dine store øjeblikke over på TV eller internet

Lille og slankt design, der passer nemt i lommen

Opløsning på op til 10 megapixel sikrer fotos i høj kvalitet

Opløsning på op til 10 megapixel sikrer fotos i høj kvalitet

Genoplev minderne i flotte detaljer med HD-videoer

Genoplev minderne i flotte detaljer med HD-videoer

Indfang og nyd videoer i ægte High Definition-kvalitet (Full HD 1080p). "1080" refererer til skærmopløsningen som antallet af vandrette linjer på skærmen. "p" står for progressive scan eller den sekventielle forekomst af linjer i hvert billede. 1080p leverer videokvalitet, der er overlegen i forhold til den, der kendetegner mobiltelefoner og digitalkameraer. Desuden anvender videokameraet det samme videoformat som Blu-ray-afspillere og -diske – H.264. Dette yderst sofistikerede format giver enestående HD-billedkvalitet, så du kan gemme dine krystalklare minder på video.

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Anmeldelser

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3.6

ud af 5

5

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

1

24/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

miracle

i like this product . it`s design is great and taking videos with these powerful lens is brillian

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM200WH HD camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM200WH HD camcorder

20/10/2012

Nederland

Nederland

makelijk mee te nemen

Klein en handig apparaat, accu gaat langer mee dan bij de functies de mobile telefoon kan bieden. Gaat ook makkelijk overzetten naar pc en tv

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM200WH HD-camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM200WH HD-camcorder

16/08/2012

Italia

Italia

ottimo prodotto

facile da utilizzare e buona qualita' immagine. Facile anche la connesione in rete per spedire foto e video.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM200WH Videocamera HD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM200WH Videocamera HD

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