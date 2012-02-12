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Udgået

HD-videokamera

CAM300WH/00

3.1

| (7) Anmeldelser

Fang og del store øjeblikke – det er nemt

Det er ingen sag at optage videoer og tage billeder i Full HD med ESee camcorder CAM300. Med dets 3" touchscreen kan du betjene det intuitivt, og med funktionerne omgående redigering og hurtigt indtryk kan du straks vise det til andre enten på TV eller online.

Se alle fordele

Med touchscreen-betjening

Fang og del store øjeblikke – det er nemt

Med ekstra lang batterilevetid kan du optage mere

Opløsning på op til 12 megapixel sikrer fotos i høj kvalitet

Opløsning på op til 12 megapixel sikrer fotos i høj kvalitet

Genoplev minderne i flotte detaljer med HD-videoer

Genoplev minderne i flotte detaljer med HD-videoer

Indfang og nyd videoer i ægte High Definition-kvalitet (Full HD 1080p). "1080" refererer til skærmopløsningen som antallet af vandrette linjer på skærmen. "p" står for progressive scan eller den sekventielle forekomst af linjer i hvert billede. 1080p leverer videokvalitet, der er overlegen i forhold til den, der kendetegner mobiltelefoner og digitalkameraer. Desuden anvender videokameraet det samme videoformat som Blu-ray-afspillere og -diske – H.264. Dette yderst sofistikerede format giver enestående HD-billedkvalitet, så du kan gemme dine krystalklare minder på video.

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Anmeldelser

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3.1

ud af 5

7

Anmeldelser

12/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great Birthday Present

I do a lot of travelling and this little device is perfect for bringing back memories. Easy to use right out of the box, easy to transfer pictures and video to my laptop. If you want memories of your travels, this device is all you will every need, with the bonus of not needing a great deal of space to have it with you.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM300WH HD camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM300WH HD camcorder

01/06/2012

Nederland

Nederland

Beeldkwalitiet is zeer goed. De geluidskwalitiet matig

Het HD-beeldkwalitiet is zeer goed, enkel de geluidskwaliteit bij concerten of optredens is zeer slecht. Als het geluid / de muziek boven een aantal dB komt is de geluidsopname zeer slecht en niet om aan te horen. Dan is het niet waard om dit aan vrienden en kennissen te laten zien.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM300WH HD-camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM300WH HD-camcorder

16/12/2011

Nederland

Nederland

CAM300WH foto en

Dit vederlichte foto & film apparaat is een zeer gebruikvriendelijk apparaat wat zonder enig probleem altijd en overal meegenomen kan worden. De kwaliteit van film en foto is goed. Het gebruiksgemak en energievoorziening is prima d.m.v. (1) zoeker open: opname klaar (2) zoeker dichtgeklapt: toestel uit. Met 32GB card voldoende ruimte (kwaliteit film en foto instelbaar) voor filmen of digitale foto's. Weergave/opslag is bijzonder laag drempelig en eenvoudig.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM300WH HD-camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM300WH HD-camcorder

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