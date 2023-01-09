CP2008/02
Ekstra skærhoved til LadyShave
Dette skærhoved til Philips Ladyshave indeholder folie og skærelement. Det klikkes fast på din Ladyshave-enheds krop. Udskiftning af mistede, slidte eller beskadigede komponenter holder enheden effektiv i længere tid.Se alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Udskiftelige dele
Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.