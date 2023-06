Beskyt og bevar modermælk med forsegling og låg

Låget og forseglingen beskytter og bevarer brystmælken i mælkebeholderen på brystpumpen. Forseglingen og låget sørger for, at mælken er nem og sikker at opbevare, da de kan tåle opbevaring i køleskabet og fryseren. De er nemme at rengøre i opvaskemaskinen.