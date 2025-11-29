Philips Avent Låg til sterilisator
Til sterilisering af ingredienser til babyen
Dette låg forsegler Philips Avent 2-i-1-varmer og -sterilisator.
Se alle fordelene
Vælg en betalingsmetode
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Gør den til en pakke, og spar penge Gør den til en pakke, og få 1 gratis produkt Alle dine behov dækkes af ét køb Vælg et af følgende: Vælg et af følgende produkter:
produkter fundet for Der blev ikke fundet nogen produkter for
Vis {amount} flere produkter Vis færre Til sterilisering af ingredienser til babyen Se kompatibilitet nedenfor
Vis alt produktfunktioner Vis mindre produktfunktioner
Tekniske specifikationer
Kompatibilitet
Kompatibel med:
SCF359
Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.