Betal med Klarna
30 dages returret
Gratis forsendelse fra 300 DKK
Returpolitik udvidet til 45 dage i forbindelse med Black Friday
Søgeord
Indkøbskurv
Din indkøbskurv er tom.
CP2346/01
Desværre er denne vare ikke længere tilgængelig
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
2-in-1 Warmer & Sterilizer
Premium
Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.
75 kr. på dit første køb.*
Tidlig adgang til udsalg.
Tips om sund livsstil.
Vælg land
Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.