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Redskabsholder til foodprocessor

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Redskabsholder til foodprocessor

CP9092

Redskabsholder til foodprocessor

Udgået

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Manualer og dokumentation

Den nye Viva-foodprocessor er et 4-i-1 sæt med en 2,1 l skål, 1,75 l blender, møllekværn og citruspresser. Med dens tilbehør og ekstra dele får du over 30 funktioner. PowerChop-teknologien giver enestående hakkeresultater

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  • 22 August 2024

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