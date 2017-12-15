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Udgået
CSS5530G/12
Tag udseendet og fornemmelsen af Zen til dig
Nyd ren enkelhed med Philips Zenit-biografhøjttalerne, og nyd naturlig, afbalanceret lyd fra et design med moderne, autentiske materialer. Smart kabelføring og trådløse baghøjttalere sikrer en sublim oplevelse uden kabelrod.
5.1-kanals trådløse bagh. og subw.
Bluetooth® og NFC
HDMI 4K-2K
Det er nemt at parre Bluetooth-enheder med enkelttryks-NFC-teknologi (Near Field Communications). Du skal blot trykke den NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod NFC-området på en højttaler for at aktivere højttaleren, starte Bluetooth-parring og begynde at streame musik.
4.0
ud af 5
4
Anmeldelser
blotgode
15/12/2017
Sverige
klockrent ljud och lätt att installera
köpte den "olyssnad" så en chansning på ljudet, men det gick hem, använder den framförallt till tv men också till ps4 och är supernöjd med ljudet, den var även lätt att installera och dessutom bland de snyggaste surroundsystemen på marknaden, plus för "trådlösa" bakhögtalare
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Greg35
17/01/2016
France
Super design et bon son mais...
pas de DTS. C'est vraiment dommage pour un système de cette gamme. Certes, le design et la simplicité d'utilisatino font du Zenit un produit très classe mais la déception est là quand le lecteur bluray envoie un son DTS ! La majorité des bluray proposé dans le commerce ne propose que le DTS en piste audio, impossible donc d'entendre quoi que ce soit si votre lecteur ne transcode pas le signal en PCM ou autre. J'espère vriament qu"une mise à jour de firmware est à l'ordre du jour pour que Philips et son Zenit puissent proposé le DTS sur ce système
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FabriceZ
14/10/2015
France
Bekræftet køber
Un excellent compromis entre puissance et design
J'ai longtemps attendu ce produit et je n'ai pas été déçu. Cherchant une solution élégante et performante pour profiter de ma nouvelle télé, ce home cinéma a été le choix idéal. L 'installation et la configuration sont assez simple surtout avec l'HDMI ARC facilitant la chose. Les performances après 4 semaines d'utilisations me satisfont totalement. La spatialisation est très harmonieuse avec du Dolby 5.1. Les réglages du volume de chaque enceinte tout comme le delay se font facilement. La télécommande est pratique et discrète. Pour la musique le son que fournit les enceintes est excellent et très juste quel que soit le genre. Alors pourquoi 4 étoiles au lieu de 5 étoiles? Parce que ce home cinéma ne décode pas le DTS et ca c'est vraiment vraiment dommage pour un système 5.1 actuel.. Peut être une mise à jour à venir amènera t' elle cette fonction?
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