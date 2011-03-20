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Udgået

docking-underholdningssystem

DC190/12

3.8

| (13) Anmeldelser

Vågn op til dine yndlingmelodier

Vågn op til din iPod-musik med dockingunderholdningssystemet DC190 fra Philips. Med dobbelt alarm giver det elegante system dig også mulighed for at starte dagen med musik fra dine andre bærbare enheder via MP3 Link.

Se alle fordele

fra iPod og radio

Vågn op til dine yndlingmelodier

Samlet udgangseffekt på 3 W RMS

Samlet udgangseffekt på 3 W RMS

Dette system har en samlet udgangseffekt på 3 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

Alarm på ugedage/i weekenden, så du kan tilpasse produktet til din livsstil

Alarm på ugedage/i weekenden, så du kan tilpasse produktet til din livsstil

Denne clockradio er designet med henblik på en moderne livsstil og har en dobbelt alarmfunktion, der gør det muligt at indstille én alarm på hverdage og en anden i weekenden - eller to alarmindstillinger til par. Alarmen kan indstilles til de samme alarmtider mandag til søndag. Eller du kan indstille alarmen til tidlig vækning mandag til fredag og vælge at sove længe på lørdage og søndage. Lige meget hvad du vælger, sparer disse praktiske funktioner dig for at rode med forskellige alarmtider hver eneste aften.

Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

13

Anmeldelser

1

20/03/2011

United Kingdom

United Kingdom

Perfectly formed

This was my third attempt at a replacement alarm clock and iPod dock. The functionality is great for the price, and the sound quality is good for such a small unit. Really happy with it.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC190 docking entertainment system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC190 docking entertainment system

01/09/2026

España

España

Oda a mi buen compañero despertador

Quiero dejar mi testimonio de este producto pues me acompañó por 15 años, siempre ofreciéndome calidad, la sinergia con el, también desaparecido, iPod fue excelente. Los niveles de brillo de la pantalla muy buenos y la opción de personalizar las alarmas para toda la semana, días laborales o solo fines de semana fue muy útil. Hoy lo he reemplazado por otro modelo de despertador Philips, ofreciéndole un merecido retiro.

Fordele

Conexión con iPod y cable 3.5, doble alarma, personalización de los días de alarma, brillo graduable

Ulemper

Es un producto obsoleto a la fecha (2026).

Denne anmeldelse blev foretaget for DC190 sistema docking

Dato for brug 2026-09-01

Denne anmeldelse blev foretaget for DC190 sistema docking

Dato for brug 2026-09-01

15/05/2012

España

España

práctico y elegante

Se trata de un producto de alta calidad muy práctico y elegante que cumple muy bien las funciones para las que fue concebido y además es sumamente comptitivo en su precio. Sonido espectacular.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC190 sistema docking

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC190 sistema docking

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