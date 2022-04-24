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Udgået
Start dagen på din måde!
Spark dagen i gang med clockradioen til iPhone/iPod fra Philips, som giver dig dine yndlingssange med fantastisk lyd. Den har forskellige alarmindstillinger for hverdage og weekender samt FM-radio og MP3-link, så du får flere musikfunktioner.
Denne clockradio er designet med henblik på en moderne livsstil og har en dobbelt alarmfunktion, der gør det muligt at indstille én alarm på hverdage og en anden i weekenden - eller to alarmindstillinger til par. Alarmen kan indstilles til de samme alarmtider mandag til søndag. Eller du kan indstille alarmen til tidlig vækning mandag til fredag og vælge at sove længe på lørdage og søndage. Lige meget hvad du vælger, sparer disse praktiske funktioner dig for at rode med forskellige alarmtider hver eneste aften.
Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvist højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.
3.9
ud af 5
9
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
Truwi
24/04/2022
Österreich
Tolles Produkt, sehr langlebig
Habe das Gerät nun seit über 10 Jahren und funktioniert noch immer hervorragend, auch der Klang ist für einen Radiowecker wirklich Top!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC220 Radiowecker für iPod/iPhone
Dato for brug 2020-04-24
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC220 Radiowecker für iPod/iPhone
Dato for brug 2020-04-24
Gigioblu
04/07/2011
Italia
Contento del mio acquisto
Mi trovo molto bene, ottimo sound ( non è uno stereo ma amplifica molto bene l'ipod) ideale per la camera mi trovo bene come sveglia e adoro la modalità sleep. Unico contro l'alimentatore un po ingombrante e scomodo. Sono molto conteto del mio acquisto!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC220 Radiosveglia per iPod/iPhone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC220 Radiosveglia per iPod/iPhone
Christiane97
16/06/2023
Deutschland
Qualität
Habe das Gerät 11/12 Jahre jetzt gehabt. Nun ist Anfang des Jahres der Lautsprecher ausgefallen. Hat immer gute und zuverlässige Dienste geleistet.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC220 Radiowecker für iPod/iPhone
Dato for brug 2021-06-16
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC220 Radiowecker für iPod/iPhone
Dato for brug 2021-06-16