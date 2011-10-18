Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Stå op med glæde
Vågn op uden stress til skøn musik, eller bliv opdateret med nyheder fra radioen med dockingsystemet til iPhone/iPod fra Philips. Gør morgenerne lysere og lettere med krystalklar lyd, og tilføj et strejf af stil til dit soveværelse med et kabinet i aluminium.
Aluminium
Denne clockradio er designet med henblik på en moderne livsstil og har en dobbelt alarmfunktion, der gør det muligt at indstille én alarm på hverdage og en anden i weekenden - eller to alarmindstillinger til par. Alarmen kan indstilles til de samme alarmtider mandag til søndag. Eller du kan indstille alarmen til tidlig vækning mandag til fredag og vælge at sove længe på lørdage og søndage. Lige meget hvad du vælger, sparer disse praktiske funktioner dig for at rode med forskellige alarmtider hver eneste aften.
Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.
4.0
ud af 5
15
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
Passval
18/10/2011
France
Excellent produit, très bon rendu musical.
Un design sobre et moderne, appareil discret et fonctionnel avec un excellent rendu sonore. J'ai été impressionné par la restitution des sons graves et aigus. Le DC290 en terme de sonorité se rapproche plus d'une mini chaîne que d'une simple station d'accueil d'iphone ou ipod. Si vous voulez profiter au maximum de son potentiel, alors a surtout ne pas utiliser comme radio réveil ce serait un gâchis.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone
marg2011
16/10/2011
Nederland
Dit product heeft fantastische eigenschappen
Ik ben zeer tevreden je gaat slapen met je favoriete muziek en je wordt er mee wakker en je i-phone is weer opgeladen alles in 1keer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone
cumba38
16/10/2011
France
ce produit possède de grandes qualités
Bon produit, avec une bonne qualité au niveau du son.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone