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Udgået

dockingsystem til iPhone/iPod

DC290/12

4

| (15) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt

Stå op med glæde

Vågn op uden stress til skøn musik, eller bliv opdateret med nyheder fra radioen med dockingsystemet til iPhone/iPod fra Philips. Gør morgenerne lysere og lettere med krystalklar lyd, og tilføj et strejf af stil til dit soveværelse med et kabinet i aluminium.

Se alle fordele

til skøn musik fra din iPhone/iPod

Stå op med glæde

  • Aluminium

Alarm på ugedage/i weekenden, så du kan tilpasse produktet til din livsstil

Alarm på ugedage/i weekenden, så du kan tilpasse produktet til din livsstil

Denne clockradio er designet med henblik på en moderne livsstil og har en dobbelt alarmfunktion, der gør det muligt at indstille én alarm på hverdage og en anden i weekenden - eller to alarmindstillinger til par. Alarmen kan indstilles til de samme alarmtider mandag til søndag. Eller du kan indstille alarmen til tidlig vækning mandag til fredag og vælge at sove længe på lørdage og søndage. Lige meget hvad du vælger, sparer disse praktiske funktioner dig for at rode med forskellige alarmtider hver eneste aften.

Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt

Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt

Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.

Vågn op til musik fra iPod, iPhone eller radio

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

15

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

2
1

18/10/2011

France

France

Excellent produit, très bon rendu musical.

Un design sobre et moderne, appareil discret et fonctionnel avec un excellent rendu sonore. J'ai été impressionné par la restitution des sons graves et aigus. Le DC290 en terme de sonorité se rapproche plus d'une mini chaîne que d'une simple station d'accueil d'iphone ou ipod. Si vous voulez profiter au maximum de son potentiel, alors a surtout ne pas utiliser comme radio réveil ce serait un gâchis.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

16/10/2011

Nederland

Nederland

Dit product heeft fantastische eigenschappen

Ik ben zeer tevreden je gaat slapen met je favoriete muziek en je wordt er mee wakker en je i-phone is weer opgeladen alles in 1keer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone

16/10/2011

France

France

ce produit possède de grandes qualités

Bon produit, avec une bonne qualité au niveau du son.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

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