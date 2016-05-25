Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Vågn op til fantastisk musik
Vågn op uden stress til skøn musik fra din iPhone/iPod/iPod med Lightning-stik, eller bliv opdateret med nyheder fra radioen. Gør morgenerne lysere og lettere med krystalklar lyd, og tilføj et strejf af stil til dit soveværelse med et kabinet i aluminium.
med Lightning-stik
til iPod/iPhone/iPad
FM, dobbeltalarm
Nødstrøm til klokkeslæt og alarm, 10W
Denne clockradio er designet med henblik på en moderne livsstil og har en dobbelt alarmfunktion, der gør det muligt at indstille én alarm på hverdage og en anden i weekenden - eller to alarmindstillinger til par. Alarmen kan indstilles til de samme alarmtider mandag til søndag. Eller du kan indstille alarmen til tidlig vækning mandag til fredag og vælge at sove længe på lørdage og søndage. Lige meget hvad du vælger, sparer disse praktiske funktioner dig for at rode med forskellige alarmtider hver eneste aften.
Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.
Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.
4.5
ud af 5
10
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
dadus1
25/05/2016
Deutschland
Tolles Gerät mit einem guten Sound
Das Gerät ist sehr gut. Design finde ich sehr ansprechend. Die Bediennung ist einfach und intuitiv. Das Display ist nicht überladen mit Texten und sehr gut lesbar. Den Sound finde ich schon erstaunlich für diese Gerätegröße. Also ein rundum gelungenes Gerät.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC295 Dockingstation für iPhone/iPod
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC295 Dockingstation für iPhone/iPod
dadus
16/03/2014
Deutschland
Tolles Gerät
Design ist Geschmackssache. mir gefällt es. Der Sound ist sehr gut. Die Anbindung mit dem IPad & IPod funktioniert problemlos. Die Bedienungstasten sind sehr komfortabel und gut positioniert. Die Fernbedienung ist übersichtlich sortiert. Das Gerät wäre unschlagbar wenn man noch Internetradio darin implementiert hätte.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC295 Dockingstation für iPhone/iPod
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC295 Dockingstation für iPhone/iPod
Lodaste
26/12/2013
Deutschland
Einfach nur Klasse
Einfach mal schnell von Zimmer zu Zimmer gestellt. Macht ordentliche Musik und Radio auch Klasse
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC295 Dockingstation für iPhone/iPod
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC295 Dockingstation für iPhone/iPod