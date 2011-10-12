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Udgået
DC910/12
Nyd iPod-musik højt i enestående lyd
Nyd dine videoer på den rigtige måde ved at dreje din iPod fra stående til liggende position på Philips Docking Entertainment System DC910. Derudover giver de dobbelte wOOx-højttalere dyb, kraftfuld bas til al din musik - fra enhver kilde!
Roterende dock
Stik til USB- og SD-kort
Accelerometeret i din iPod touch ændrer automatisk måden, indholdet vises på. Hvis du drejer din iPod touch fra portræt til landskab eller modsat, vendes indholdet på displayet. Denne integrerede dockingstation til iPod på Philips-systemet er specielt designet til at passe sammen med denne funktion - du kan vende displayvisningens retning på dockingstationen, så det bliver bekvemt at se en webside, et foto eller et videoklip i det rigtige format på skærmen på din iPod touch.
wOOx-teknologi skaber en overlegen baslyd ved at udskille og forbedre de lave frekvenser, så du får en drastisk forbedret bas- og lydoplevelse.
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2.5
ud af 5
2
Anmeldelser
Monta
12/10/2011
Nederland
Vol geluid, makkelijke bediening, stijlvol design.
Dit entertainmentsysteem biedt waar voor zijn geld. Geen home-cinemakwaliteit, maar wel een vol en zuiver geluid met een mooie bas. De bediening is eenvoudig. Probleemloos kun je navigeren door de afspeellijsten van je i-pod. Het design is stijlvol. Enig nadeel is dat het apparaat door zijn vorm (geen draagbeugel of handgrepen) niet handig is om vaak te verplaatsen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC910 entertainmentsysteem met dock
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC910 entertainmentsysteem met dock
Jemelal
18/12/2013
España
Mal funcionamiento
Altavoces para ipod los cuales dejaron de funcionar sin motivo alguno
Denne anmeldelse blev foretaget for DC910 sistema docking
Denne anmeldelse blev foretaget for DC910 sistema docking