Sæt din iPod touch i stående eller liggende position

Accelerometeret i din iPod touch ændrer automatisk måden, indholdet vises på. Hvis du drejer din iPod touch fra portræt til landskab eller modsat, vendes indholdet på displayet. Denne integrerede dockingstation til iPod på Philips-systemet er specielt designet til at passe sammen med denne funktion - du kan vende displayvisningens retning på dockingstationen, så det bliver bekvemt at se en webside, et foto eller et videoklip i det rigtige format på skærmen på din iPod touch.