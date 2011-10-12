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Udgået

docking-underholdningssystem

DC910/12

2.5

| (2) Anmeldelser

Nyd iPod-musik højt i enestående lyd

Nyd dine videoer på den rigtige måde ved at dreje din iPod fra stående til liggende position på Philips Docking Entertainment System DC910. Derudover giver de dobbelte wOOx-højttalere dyb, kraftfuld bas til al din musik - fra enhver kilde!

Se alle fordele

med wOOx-højttalerne

Nyd iPod-musik højt i enestående lyd

  • Roterende dock

  • Stik til USB- og SD-kort

Sæt din iPod touch i stående eller liggende position

Sæt din iPod touch i stående eller liggende position

Accelerometeret i din iPod touch ændrer automatisk måden, indholdet vises på. Hvis du drejer din iPod touch fra portræt til landskab eller modsat, vendes indholdet på displayet. Denne integrerede dockingstation til iPod på Philips-systemet er specielt designet til at passe sammen med denne funktion - du kan vende displayvisningens retning på dockingstationen, så det bliver bekvemt at se en webside, et foto eller et videoklip i det rigtige format på skærmen på din iPod touch.

Dobbelte wOOx-højttalere giver en forbedret basoplevelse

Dobbelte wOOx-højttalere giver en forbedret basoplevelse

wOOx-teknologi skaber en overlegen baslyd ved at udskille og forbedre de lave frekvenser, så du får en drastisk forbedret bas- og lydoplevelse.

Samlet udgangseffekt på 30 W RMS

Samlet udgangseffekt på 30 W RMS

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.5

ud af 5

2

Anmeldelser

5
3
2

12/10/2011

Nederland

Nederland

Vol geluid, makkelijke bediening, stijlvol design.

Dit entertainmentsysteem biedt waar voor zijn geld. Geen home-cinemakwaliteit, maar wel een vol en zuiver geluid met een mooie bas. De bediening is eenvoudig. Probleemloos kun je navigeren door de afspeellijsten van je i-pod. Het design is stijlvol. Enig nadeel is dat het apparaat door zijn vorm (geen draagbeugel of handgrepen) niet handig is om vaak te verplaatsen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC910 entertainmentsysteem met dock

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC910 entertainmentsysteem met dock

18/12/2013

España

España

Mal funcionamiento

Altavoces para ipod los cuales dejaron de funcionar sin motivo alguno

Denne anmeldelse blev foretaget for DC910 sistema docking

Denne anmeldelse blev foretaget for DC910 sistema docking

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  • Tips om sund livsstil.
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