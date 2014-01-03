Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
DCB2077/10
Lyd der passer til dit hjem
Dock og lyt til din iPod/iPhone/iPad, eller tænd for radioen, og hør krystalklar DAB+. Dette Philips DCB2077/10-mikrosystem lyder fremragende, og som ekstra bonus pynter det i ethvert hjem.
Dock til iPod/iPhone/iPad
DAB+
Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.
Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.
Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.
2.5
ud af 5
2
Anmeldelser
nunkyian
03/01/2014
United Kingdom
compact but dynamic
This micro system takes very little space but has a great output. Easy to set up and easy to use. Superb value for a very good product.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCB2077 Micro music system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCB2077 Micro music system
Chava
01/03/2014
Suisse
Tonqualität schlecht!
Ich hatte den DCB2077 für die Küche gekauft. Das Design und die Bedienung des Gerätes sind sehr gut. Der Empfang von DAB+ ist ebenfalls sehr gut. Schade kann ich das Gerät nicht gebrauchen weil die Tonqualität schlecht ist. Bei jeder Einstellung des Equalizers tönt das Gerät sehr dumpf. Die Tonqualität entspricht in keiner Weise der Werbung!
Denne anmeldelse blev foretaget for DCB2077 Mini Stereoanlage
Denne anmeldelse blev foretaget for DCB2077 Mini Stereoanlage