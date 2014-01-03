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Udgået

Mikromusiksystem

DCB2077/10

2.5

| (2) Anmeldelser

Lyd der passer til dit hjem

Dock og lyt til din iPod/iPhone/iPad, eller tænd for radioen, og hør krystalklar DAB+. Dette Philips DCB2077/10-mikrosystem lyder fremragende, og som ekstra bonus pynter det i ethvert hjem.

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Besat af lyd

Lyd der passer til dit hjem

  • Dock til iPod/iPhone/iPad

  • DAB+

Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.5

ud af 5

2

Anmeldelser

5
3
2

03/01/2014

United Kingdom

United Kingdom

compact but dynamic

This micro system takes very little space but has a great output. Easy to set up and easy to use. Superb value for a very good product.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCB2077 Micro music system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCB2077 Micro music system

01/03/2014

Suisse

Suisse

Tonqualität schlecht!

Ich hatte den DCB2077 für die Küche gekauft. Das Design und die Bedienung des Gerätes sind sehr gut. Der Empfang von DAB+ ist ebenfalls sehr gut. Schade kann ich das Gerät nicht gebrauchen weil die Tonqualität schlecht ist. Bei jeder Einstellung des Equalizers tönt das Gerät sehr dumpf. Die Tonqualität entspricht in keiner Weise der Werbung!

Denne anmeldelse blev foretaget for DCB2077 Mini Stereoanlage

Denne anmeldelse blev foretaget for DCB2077 Mini Stereoanlage

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