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Udgået

Mikromusiksystem

DCB2270/10

2

| (7) Anmeldelser

Lydsystemet, der passer til dit hjem

Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad via DualDock med Lightning-stik og 30-bens stik, og få adgang til DAB+. Musiksystemet lyder fantastisk, og som en ekstra bonus ser det fantastisk ud i ethvert hjem med 2-i-1-bordstander til fleksibel placering

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Besat af lyd

Lydsystemet, der passer til dit hjem

  • DualDock til iPod/iPhone

  • Skrivebord eller vægmontering

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

  • 20W maks.

DualDock til opladning og afspilning af Apple-enheder (Lightning og 30 ben)

DualDock til opladning og afspilning af Apple-enheder (Lightning og 30 ben)

Den innovative Philips DualDock med Lightning og 30-bens stik kan oplade og afspille enhver Apple-enhed. Den er skabt til at blande elegant design med nem funktionalitet, og du kan skifte lynhurtigt mellem stikkene. Nyd dine yndlingssange, uanset hvilken Apple-enhed du ønsker at bruge.

Maksimal udgangseffekt på 20 W RMS

Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW

Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.0

ud af 5

7

Anmeldelser

5
4

25/04/2017

Deutschland

Deutschland

Schlechte Bedienung, schlechtes Display

Guter Klang, schlechte Bedienung, aber man kann ja nur einen Sender oder Medium hören, dann ist alles Gut.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCB2270 Mini Stereoanlage

Denne anmeldelse blev foretaget for DCB2270 Mini Stereoanlage

20/08/2014

Suisse

Suisse

Weckradio ungeeignet

guter ton, viele möglichkeiten, Bedienung und programmierung der weckzeiten umständlich und nicht intuitiv. Nach 30min stellt der Wecker immer wieder ab!!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCB2270 Mini Stereoanlage

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCB2270 Mini Stereoanlage

04/01/2015

Danmark

Danmark

Ikke brugbar til områder med lidt dårlig dækning

På nøjagtig samme måde som andre Philips produkter kan den ikke bruges til at modtage hverken DAB eller FM. I hvert fald ikke problemfrit. Vi har i årevis haft problemer med modtagelse hvor vi bor, og aldrig har nogen kunne hjælpe os dermed. Glade var vi da vi så fik en ny DAB modtager, for så burde problemerne være overstået. Det var det ikke. Dog var der ikke støj mere, nu var det bare udfald og "tom" lyd.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCB2270 Mikromusiksystem

Denne anmeldelse blev foretaget for DCB2270 Mikromusiksystem

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