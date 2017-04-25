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Udgået
DCB2270/10
Lydsystemet, der passer til dit hjem
Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad via DualDock med Lightning-stik og 30-bens stik, og få adgang til DAB+. Musiksystemet lyder fantastisk, og som en ekstra bonus ser det fantastisk ud i ethvert hjem med 2-i-1-bordstander til fleksibel placering
DualDock til iPod/iPhone
Skrivebord eller vægmontering
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
20W maks.
Den innovative Philips DualDock med Lightning og 30-bens stik kan oplade og afspille enhver Apple-enhed. Den er skabt til at blande elegant design med nem funktionalitet, og du kan skifte lynhurtigt mellem stikkene. Nyd dine yndlingssange, uanset hvilken Apple-enhed du ønsker at bruge.
MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.
2.0
ud af 5
7
Anmeldelser
Werni66
25/04/2017
Deutschland
Schlechte Bedienung, schlechtes Display
Guter Klang, schlechte Bedienung, aber man kann ja nur einen Sender oder Medium hören, dann ist alles Gut.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCB2270 Mini Stereoanlage
Denne anmeldelse blev foretaget for DCB2270 Mini Stereoanlage
me100
20/08/2014
Suisse
Weckradio ungeeignet
guter ton, viele möglichkeiten, Bedienung und programmierung der weckzeiten umständlich und nicht intuitiv. Nach 30min stellt der Wecker immer wieder ab!!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCB2270 Mini Stereoanlage
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCB2270 Mini Stereoanlage
EndnuEngangSkuffet
04/01/2015
Danmark
Ikke brugbar til områder med lidt dårlig dækning
På nøjagtig samme måde som andre Philips produkter kan den ikke bruges til at modtage hverken DAB eller FM. I hvert fald ikke problemfrit. Vi har i årevis haft problemer med modtagelse hvor vi bor, og aldrig har nogen kunne hjælpe os dermed. Glade var vi da vi så fik en ny DAB modtager, for så burde problemerne være overstået. Det var det ikke. Dog var der ikke støj mere, nu var det bare udfald og "tom" lyd.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCB2270 Mikromusiksystem
Denne anmeldelse blev foretaget for DCB2270 Mikromusiksystem