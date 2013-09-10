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Udgået
Besat af lyd
Frigør musikken på din iPod/iPhone/iPad, og nyd den i fremragende lydkvalitet på Philips DCB352-docking-underholdningssystem. Det er stilfuldt designet med en smart metallisk overflade, og systemet har DAB+ og imponerende RMS-effekt på 30 W, der giver ægte dynamisk lyd.
Dock til iPod/iPhone/iPad
DAB+
Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPhone/iPod/iPad! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til Philips-systemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPhone/iPod/iPad, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Systemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.
Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.
Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.
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3.8
ud af 5
12
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Joel
10/09/2013
United Kingdom
Excellent compacked Uint
Easy to set-up, DAB is good from aerial provided. C D player works just fine, USB is an added extra. Can't ask for anything else at the price.
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Denne anmeldelse blev foretaget for DCB352 docking entertainment system
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Denne anmeldelse blev foretaget for DCB352 docking entertainment system
trevor456
09/08/2013
United Kingdom
Great looks and terrific sound
This is a good looking and compact unit with great sound. I had no problems setting it up but saving radio channels was a bit fiddly. Some people are critical of the display but my set is away from the window and it is clear and easy to read. Much better than my old dab radio which has a poor display. Sound quality for cd and dab is excellent. Even fm is not too bad. My local radio station is not yet digital so I listen on fm - very clear sound with just a hint of background hiss. Some other stations are worse. I tried the usb connection by preparing a play list of old rock and pop tracks on the computer and copying them to a usb stick. This plays remarkably well on the Philips considering the variable source quality.
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Denne anmeldelse blev foretaget for DCB352 docking entertainment system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCB352 docking entertainment system
Forrestger
26/07/2012
United Kingdom
Stylish and powerful
Bought this docking system for my home to use with the iPod. What can I say have been hugely impressed. Not only does it look really stylish but it very simple to use as well. I don't play my music so loud that the neighbours are rocking to it but with this system you could. If I play it loud enough to hear in another room the sound is still crystal clear. Excellent
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCB352 docking entertainment system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCB352 docking entertainment system
Musik med Digital Right Management understøttes ikke.