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Udgået
DCM2060/12
Lydsystemet, der passer til dit hjem
Lad din bærbare musik spille videre derhjemme. Dette Philips DCM2060/12-mikromusiksystem leveres med en dockingstation til iPod/iPhone/iPad og med direkte USB til bærbare enheder. Uanset om det monteres på væggen eller på et bord, ser systemet sensationelt ud.
Dock til iPod/iPhone/iPad
Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.
Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.
Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.
4.0
ud af 5
20
Anmeldelser
Mimi73000
17/08/2017
France
Bekræftet køber
Pratique et fiable
Possibilité de lecture de tout type de support, très bonne qualité du son.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2060 Microchaîne
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2060 Microchaîne
Patrick58
17/08/2017
France
Bekræftet køber
Pratique et fiable
Possibilité de lecture de tout type de support, très bonne qualité du son.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2060 Microchaîne
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2060 Microchaîne
Fabriteko
30/01/2015
Italia
Ottimo
Io me lo sono goduto tantissimo, ottimo audio e funzioni ma poi sono passato all'iphone5 e mi servirebbe un adattatore che lo fa funzionare, ne ho trovato uno ma non va, purtroppo. Help me! Come radio lo uso ogni giorno come sveglia
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2060 Sistema musicale micro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2060 Sistema musicale micro