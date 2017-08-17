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Udgået

Mikromusiksystem

DCM2060/12

4

| (20) Anmeldelser

Lydsystemet, der passer til dit hjem

Lad din bærbare musik spille videre derhjemme. Dette Philips DCM2060/12-mikromusiksystem leveres med en dockingstation til iPod/iPhone/iPad og med direkte USB til bærbare enheder. Uanset om det monteres på væggen eller på et bord, ser systemet sensationelt ud.

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Besat af lyd

Lydsystemet, der passer til dit hjem

  • Dock til iPod/iPhone/iPad

Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

20

Anmeldelser

3

17/08/2017

France

France

Bekræftet køber

Pratique et fiable

Possibilité de lecture de tout type de support, très bonne qualité du son.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2060 Microchaîne

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2060 Microchaîne

17/08/2017

France

France

Bekræftet køber

Pratique et fiable

Possibilité de lecture de tout type de support, très bonne qualité du son.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2060 Microchaîne

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2060 Microchaîne

30/01/2015

Italia

Italia

Ottimo

Io me lo sono goduto tantissimo, ottimo audio e funzioni ma poi sono passato all'iphone5 e mi servirebbe un adattatore che lo fa funzionare, ne ho trovato uno ma non va, purtroppo. Help me! Come radio lo uso ogni giorno come sveglia

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2060 Sistema musicale micro

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2060 Sistema musicale micro

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