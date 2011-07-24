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Udgået
Besat af lyd
Afspil og oplad din iPhone/iPod med det slanke mikromusiksystem fra Philips. Det er fladt og kan monteres på væggen, så det passer ind i alle hjem. Nyd musik fra CD'er, eller tilslut din bærbare afspiller til direkte USB eller MP3 Link. Så får du en alsidig musikoplevelse.
dock til iPhone/iPod
Dette system har en samlet udgangseffekt på 20 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.
En motordrevet glidende dør på fronten giver endnu mere elegance til det i forvejen stilfulde systemdesign. Den elegante og funktionelle diskdør glider op og ned i en jævn bevægelse med tryk på en knap, når du ønsker at skifte musik. Læn dig tilbage, og nyd den dynamiske lydgengivelse, mens du ser disken dreje rundt gennem det gennemsigtige vindue.
Dit lydsystem fra Philips udgør den perfekte kombination af et slankt og fleksibelt design og er intelligent designet til at passe perfekt ind i din stue. Det nederste af lydsystemet er en holder, så systemet kan stå sikkert og pænt på enhver hylde eller ethvert skab. Hvis du vægmonterer systemet, får du samme fleksibilitet som med den fritstående holder.
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4.2
ud af 5
30
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
Mini23
24/07/2011
United Kingdom
Great product
Great product, good sound quality, really pleased, fits well where intended!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM292 Sleek micro sound system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM292 Sleek micro sound system
DGL30
19/04/2014
Deutschland
Top Sound -tolle Ausstattung
Diese Mini Stereoanlage besticht durch tollen Sound, schönes Design und gute Ausstattung. Idealer täglicher Begleiter im Haushalt mit einfacher Bedienung -einfach gut!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM292 Schlankes Micro-Soundsystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM292 Schlankes Micro-Soundsystem
Mulder
12/05/2012
Deutschland
Preis / Leistungsverhältnis sehr gut
Einfache Bedienung. Viele Abspielmöglichkeiten Radio, CD, mp3, I-Pod, USB-Anschluss
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM292 Schlankes Micro-Soundsystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM292 Schlankes Micro-Soundsystem