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Udgået

Slankt mikrolydsystem

DCM292/12

4.2

| (30) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt

Besat af lyd

Afspil og oplad din iPhone/iPod med det slanke mikromusiksystem fra Philips. Det er fladt og kan monteres på væggen, så det passer ind i alle hjem. Nyd musik fra CD'er, eller tilslut din bærbare afspiller til direkte USB eller MP3 Link. Så får du en alsidig musikoplevelse.

Se alle fordele

Lyd der passer til dit hjem

Besat af lyd

  • dock til iPhone/iPod

Samlet udgangseffekt på 20 W RMS

Samlet udgangseffekt på 20 W RMS

Dette system har en samlet udgangseffekt på 20 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

Motordrevet glidende dør på fronten tilføjer stil og elegance

En motordrevet glidende dør på fronten giver endnu mere elegance til det i forvejen stilfulde systemdesign. Den elegante og funktionelle diskdør glider op og ned i en jævn bevægelse med tryk på en knap, når du ønsker at skifte musik. Læn dig tilbage, og nyd den dynamiske lydgengivelse, mens du ser disken dreje rundt gennem det gennemsigtige vindue.

Kan monteres på væggen for fleksibel placering

Dit lydsystem fra Philips udgør den perfekte kombination af et slankt og fleksibelt design og er intelligent designet til at passe perfekt ind i din stue. Det nederste af lydsystemet er en holder, så systemet kan stå sikkert og pænt på enhver hylde eller ethvert skab. Hvis du vægmonterer systemet, får du samme fleksibilitet som med den fritstående holder.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

30

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

24/07/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Great product, good sound quality, really pleased, fits well where intended!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM292 Sleek micro sound system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM292 Sleek micro sound system

19/04/2014

Deutschland

Deutschland

Top Sound -tolle Ausstattung

Diese Mini Stereoanlage besticht durch tollen Sound, schönes Design und gute Ausstattung. Idealer täglicher Begleiter im Haushalt mit einfacher Bedienung -einfach gut!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM292 Schlankes Micro-Soundsystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM292 Schlankes Micro-Soundsystem

12/05/2012

Deutschland

Deutschland

Preis / Leistungsverhältnis sehr gut

Einfache Bedienung. Viele Abspielmöglichkeiten Radio, CD, mp3, I-Pod, USB-Anschluss

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM292 Schlankes Micro-Soundsystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM292 Schlankes Micro-Soundsystem

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