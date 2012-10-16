ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede
  • Foto af produkt forfra
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede

Udgået

Mikromusiksystem

DCM3060/12

3.9

| (8) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt

Lydsystemet, der passer til dit hjem

Dock din iPod/iPhone/iPad, eller tilslut andre enheder via direkte USB, og nyd den buldrende bas fra wOOx-teknologi. Dette Philips DCM3060/12-mikromusiksystem er intelligent designet med mulighed for vægmontering og leverer en fantastisk stilfuld lydkvalitet.

Se alle fordele

Besat af lyd

Lydsystemet, der passer til dit hjem

  • Dock til iPod/iPhone/iPad

  • 40 W

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

Motordrevet glidende dør på fronten tilføjer stil og elegance

Motordrevet glidende dør på fronten tilføjer stil og elegance

En motordrevet glidende dør på fronten giver endnu mere elegance til det i forvejen stilfulde systemdesign. Den elegante og funktionelle diskdør glider op og ned i en jævn bevægelse med tryk på en knap, når du ønsker at skifte musik. Læn dig tilbage, og nyd den dynamiske lydgengivelse, mens du ser disken dreje rundt gennem det gennemsigtige vindue.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.9

ud af 5

8

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

2

16/10/2012

Deutschland

Deutschland

Ein tolles preiswertes Produkt

Das Gerät entspricht voll den Erwartungen. Wir betreiben dier Anlage mit einem iPad2 und sind sehr zufrieden.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3060 Mini Stereoanlage

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3060 Mini Stereoanlage

05/09/2012

España

España

Es lo que estaba buscando

Es ideal para un dormitorio y tiene un sonido muy bueno

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3060 Microcadena

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3060 Microcadena

15/08/2012

Italia

Italia

eccellente

l'audio è ottimo. Non è molto pratico l'utilizzo dal telecomando ma potrei non essere io bravo e comunque è buono

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3060 Sistema musicale micro

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3060 Sistema musicale micro

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.