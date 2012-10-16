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Udgået
Lydsystemet, der passer til dit hjem
Dock din iPod/iPhone/iPad, eller tilslut andre enheder via direkte USB, og nyd den buldrende bas fra wOOx-teknologi. Dette Philips DCM3060/12-mikromusiksystem er intelligent designet med mulighed for vægmontering og leverer en fantastisk stilfuld lydkvalitet.
Dock til iPod/iPhone/iPad
40 W
Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.
Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.
En motordrevet glidende dør på fronten giver endnu mere elegance til det i forvejen stilfulde systemdesign. Den elegante og funktionelle diskdør glider op og ned i en jævn bevægelse med tryk på en knap, når du ønsker at skifte musik. Læn dig tilbage, og nyd den dynamiske lydgengivelse, mens du ser disken dreje rundt gennem det gennemsigtige vindue.
3.9
ud af 5
8
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
Oldie72
16/10/2012
Deutschland
Ein tolles preiswertes Produkt
Das Gerät entspricht voll den Erwartungen. Wir betreiben dier Anlage mit einem iPad2 und sind sehr zufrieden.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3060 Mini Stereoanlage
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3060 Mini Stereoanlage
perotjcm
05/09/2012
España
Es lo que estaba buscando
Es ideal para un dormitorio y tiene un sonido muy bueno
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3060 Microcadena
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3060 Microcadena
Lorenz
15/08/2012
Italia
eccellente
l'audio è ottimo. Non è molto pratico l'utilizzo dal telecomando ma potrei non essere io bravo e comunque è buono
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3060 Sistema musicale micro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3060 Sistema musicale micro