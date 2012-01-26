Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Besat af lyd
Nyd musik fra flere kilder i ren detaljeret lyd - takket være dome-diskant - på dette Philips Classic Micro System. Afspil og oplad din iPod/iPhone, og få en fyldig musikoplevelse med MP3-CD-afspilning, MP3 Link og direkte USB.
dock til iPhone/iPod
100 W
Dome-diskanthøjttalere producerer tydelig høj- og midtfrekvent lyd, som forbedrer den samlede kvalitet af den lyd, der kommer ud af højttalerne. De giver en harmonisk blanding af uforvrænget og ren lyd i et bredt frekvensområde og detaljeret og klar vokallyd og rene instrumenttoner, hvorved der bliver balance i den samlede lyd, når de kombineres med subwoofere.
Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.
RDS (Radio Data System) lader dig stille ind på radiostationer, uden at du skal huske deres frekvenser. I standardindstillingen viser RDS stationsnavn i stedet for transmissionsfrekvensen, så det er nemt at finde den rigtige station. RDS gør det også muligt for stationerne at sende tekstbeskeder, så som nyheder og information om stationen direkte til displayet. Det bruges meget i Europa, og RDS-beskeder sendes på samme frekvens som radiostationen sendes på. Du kan vælge enten den almindelige RDS-visning (stationsnavn), eller abonnere på yderligere tekstbaserede tjenester.
Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip
4.1
ud af 5
9
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
ErdemHeceoglu
26/01/2012
United Kingdom
Amazing product
Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM377 Classic micro sound system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM377 Classic micro sound system
Headphones123
26/01/2012
United Kingdom
Amazing product
Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM377 Classic micro sound system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM377 Classic micro sound system
Flyinglatin
16/07/2011
United Kingdom
Excellent micro music system.
For my CD collection,laptop (iTunes),and iPod...it's just perfect!. Sound quality is great and upgrades your music listening experience a lot!,I'm a very pleased,satisfied customer.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM377 Classic micro sound system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM377 Classic micro sound system