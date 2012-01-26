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Udgået

Classic mikrolydsystem

DCM377/12

4.1

| (9) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Besat af lyd

Nyd musik fra flere kilder i ren detaljeret lyd - takket være dome-diskant - på dette Philips Classic Micro System. Afspil og oplad din iPod/iPhone, og få en fyldig musikoplevelse med MP3-CD-afspilning, MP3 Link og direkte USB.

Se alle fordele

Slap af med fantastisk musik

Besat af lyd

  • dock til iPhone/iPod

  • 100 W

Dome-diskanthøjttalere leverer detaljeret og naturlig lyd

Dome-diskanthøjttalere producerer tydelig høj- og midtfrekvent lyd, som forbedrer den samlede kvalitet af den lyd, der kommer ud af højttalerne. De giver en harmonisk blanding af uforvrænget og ren lyd i et bredt frekvensområde og detaljeret og klar vokallyd og rene instrumenttoner, hvorved der bliver balance i den samlede lyd, når de kombineres med subwoofere.

Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt

Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt

Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.

Radio Data System til stationsoplysninger og datatjenester.

RDS (Radio Data System) lader dig stille ind på radiostationer, uden at du skal huske deres frekvenser. I standardindstillingen viser RDS stationsnavn i stedet for transmissionsfrekvensen, så det er nemt at finde den rigtige station. RDS gør det også muligt for stationerne at sende tekstbeskeder, så som nyheder og information om stationen direkte til displayet. Det bruges meget i Europa, og RDS-beskeder sendes på samme frekvens som radiostationen sendes på. Du kan vælge enten den almindelige RDS-visning (stationsnavn), eller abonnere på yderligere tekstbaserede tjenester.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

9

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

2

26/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

Amazing product

Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM377 Classic micro sound system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM377 Classic micro sound system

26/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

Amazing product

Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM377 Classic micro sound system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM377 Classic micro sound system

16/07/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent micro music system.

For my CD collection,laptop (iTunes),and iPod...it's just perfect!. Sound quality is great and upgrades your music listening experience a lot!,I'm a very pleased,satisfied customer.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM377 Classic micro sound system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM377 Classic micro sound system

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