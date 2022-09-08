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Udgået

USB-C til USB-A hun

DLC1501A/00

Type C til USB-adapter

Giver dig mulighed for at tilslutte en USB-forbindelse til et Type C-stik. Omdan USB-C-porte til USB-A-porte, og tilslut en bred vifte af USB A-enheder, bl.a. eksterne harddiske, telefoner, mus, printere med mere.

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Type C til USB-adapter

  • USB 3.0

Understøtter USB 3.0-dataoverførsel

Understøtter USB 3.0-højhastigheds 5 Gbps overførselshastighed.

Slankt og let design

Et slankt og ergonomisk design gør det muligt at passe ind overalt uden besvær.

Fleksibel konstruktion til nem af-/påtagning

Fleksibel konstruktion muliggør nem af- og påtagning

Tekniske specifikationer

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