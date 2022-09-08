Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
DLC2103U/00
1,2 m USB A til mikro-USB
Oplad og tilslut din telefon med dette USB til mikro-kabel. Kan bruges sammen med din eksisterende USB-væg- eller biloplader. Det er et fantastisk kabel at have som reserve- eller udskiftningskabel!
Tag det med dig, opbevar det ved dit skrivebord, eller udskift det, du har mistet, så du altid kan tilslutte og oplade, når du har brug for det.
Kan bruges sammen med alle dine eksisterende USB-baserede strømkilder – væg-, bil- eller computerstik – så er det nemt at oplade, når du har brug for det.
Anmeldelser