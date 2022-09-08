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Udgået
DLC3104V/00
USB-A til Lightning-kabel
Tilslut din iPhone til Macbook for at synkronisere musik, programmer, fotos, opdateringer m.m. Oplad din enhed, mens den er tilsluttet – fungerer sammen med din nuværende USB-oplader til stikkontakt eller bil. Det er et fantastisk kabel at have som reserve- eller udskiftningskabel!
Synkroniser og oplad
1,2 meter
Tag det med dig, opbevar det ved dit skrivebord, eller udskift det, du har mistet, så du altid kan tilslutte og oplade, når du har brug for det.
Kan bruges sammen med alle dine eksisterende USB-baserede strømkilder – væg-, bil- eller computerstik – så er det nemt at oplade, når du har brug for det.
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