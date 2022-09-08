Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
DLC5203U/00
Førsteklasses belagt USB-A til mikro-kabel
Fungerer sammen med din eksisterende USB-oplader til væg eller bil med USB-mikrostik. Det er et fantastisk ekstra kabel at have!
Synkroniser og oplad
1 meter
Sort flettet ledning
Kevlar er tilføjet til ladekablet for at opnå et styrket kabel
Opladningskabel, der er stresstestet over 10.000 gange til krævende brug
Understøtter USB 2.0 (høj hastighed) med dataoverførselshastighed på 480 Mbps
Anmeldelser