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Udgået
DLC5204U/00
Førsteklasses belagt USB-A til mikro-kabel
Fungerer sammen med din eksisterende USB-oplader til væg eller bil med USB-mikrostik. Det er et fantastisk ekstra kabel at have!
Synkroniser og oplad
1,2 m
Sort flettet ledning
Understøtter USB 2.0 (høj hastighed) med dataoverførselshastighed på 480 Mbps
Opladningskabel, der er stresstestet over 10.000 gange til krævende brug
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