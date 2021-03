1,2 m USB-A til Lightning-kabel

Tilslut din iPhone til Macbook for at synkronisere musik, apps, fotos, opdateringer m.m. Oplad din enhed, mens den er tilsluttet. Fungerer sammen med din nuværende USB-oplader til stikkontakt eller biloplader med USB-stik. Det er et fantastisk kabel at have som reserve- eller udskiftningskabel! Se alle fordelene