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Udgået

USB-A til Lightning

DLC5204V/00

Førsteklasses skærmet USB-A til Lightning-kabel

Tilslut din iPhone til Macbook for at synkronisere musik, apps, fotos, opdateringer m.m. Oplad din enhed, mens den er tilsluttet. Fungerer sammen med din nuværende USB-oplader til stikkontakt eller biloplader med USB-stik. Det er et fantastisk kabel at have som reserve- eller udskiftningskabel!

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Førsteklasses skærmet USB-A til Lightning-kabel

  • Synkroniser og oplad

  • 1,2 meter

  • Sort flettet ledning

Et fantastisk kabel at skifte til eller have i baghånden!

Tag det med dig, opbevar det ved dit skrivebord, eller udskift det, du har mistet, så du altid kan tilslutte og oplade, når du har brug for det.

Stresstestet over 10.000 gange

Opladningskabel, der er stresstestet over 10.000 gange til krævende brug

Kan bruges sammen med din eksisterende USB-væg- eller biloplader

Kan bruges sammen med alle dine eksisterende USB-baserede strømkilder – væg-, bil- eller computerstik – så er det nemt at oplade, når du har brug for det.

Tekniske specifikationer

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