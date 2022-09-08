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Udgået
DLK3423NB/00
Magnet til montering i bil
Få mulighed for justering i alle 360 grader med retningskuglen, og fastgør beslaget sikkert til bilen med det medfølgende 3M-klæbemiddel.
Magnetsugekop
Denne montering kan dreje 360 grader, så du kan placere din enhed vandret eller lodret og have nem adgang og udsyn i bilen.
Denne bilholder er udstyret med kraftig magnetsugekop. Kan justeres 360 grader. Bilholderen fastgøres sikkert til bilens overflade med 3M-klæbemiddel.
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