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Udgået
DLK3425NB/00
Magnet til montering i bil
Giver 360 graders justeringsoplevelse med montering af retningskuglen. Fastgør beslaget sikkert til bilens luftkanal. Den magnetiske overflade sørger for sikker montering på din iPhone. (IPhone 12 eller 13 med magnetisk holder)
Luftkanal
Magnetsugekop
til iPhone 12- og 13-serien
Denne montering kan dreje 360 grader, så du kan placere din enhed vandret eller lodret og have nem adgang og udsyn i bilen.
Denne bilholder er udstyret med kraftig magnetsugekop. Kan justeres 360 grader. Bilholderen fastgøres sikkert til bilens overflade med 3M-klæbemiddel.
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