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Udgået

Telefonmontering

DLK3425NB/00

Magnet til montering i bil

Giver 360 graders justeringsoplevelse med montering af retningskuglen. Fastgør beslaget sikkert til bilens luftkanal. Den magnetiske overflade sørger for sikker montering på din iPhone. (IPhone 12 eller 13 med magnetisk holder)

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Til luftkanal

Magnet til montering i bil

  • Luftkanal

  • Magnetsugekop

  • til iPhone 12- og 13-serien

360 graders rotation giver nem adgang

Denne montering kan dreje 360 grader, så du kan placere din enhed vandret eller lodret og have nem adgang og udsyn i bilen.

Kraftig magnetsugekop med skridsikker overflade.

Denne bilholder er udstyret med kraftig magnetsugekop. Kan justeres 360 grader. Bilholderen fastgøres sikkert til bilens overflade med 3M-klæbemiddel.

Tekniske specifikationer

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