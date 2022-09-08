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Udgået
DLK5527C/00
USB-C 3.1-hub, der kan udvides til en 4-ports mini-hub
En alsidig USB-C 3.1, der kan udvides til en hub med 4 porte: 1 USB-C- og 3 USB-A 3.0-opladningsporte,
USB 3.1 Type-C
USB 3.0
Understøtter USB 3.0-højhastigheds 5 Gbps overførselshastighed.
Understøtter USB 2.0 (høj hastighed) med dataoverførselshastighed på 480 Mbps
Understøtter høj USB 3.0-hastighed 5 Gbps overførsel, bagudkompatibel med USB 2.0-overførselshastighed 480 Mbps.
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