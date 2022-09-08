ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Enkelt produktbillede
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af emballage
  • Enkelt produktbillede
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af emballage

Udgået

USB-hub

DLK5527C/00

USB-C 3.1-hub, der kan udvides til en 4-ports mini-hub

En alsidig USB-C 3.1, der kan udvides til en hub med 4 porte: 1 USB-C- og 3 USB-A 3.0-opladningsporte,

Se alle fordele

USB-C 3.1-hub, der kan udvides til en 4-ports mini-hub

  • USB 3.1 Type-C

  • USB 3.0

Understøtter USB 3.0-dataoverførsel

Understøtter USB 3.0-højhastigheds 5 Gbps overførselshastighed.

Understøtter USB 2.0-dataoverførsel

Understøtter USB 2.0 (høj hastighed) med dataoverførselshastighed på 480 Mbps

Bagudkompatibel med USB 3.0

Understøtter høj USB 3.0-hastighed 5 Gbps overførsel, bagudkompatibel med USB 2.0-overførselshastighed 480 Mbps.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.