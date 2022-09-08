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Udgået
DLK5528C/00
USB-C 3.1-hub, der kan udvides til en mini-hub med 5 porte
En alsidig USB-C 3.1, der kan udvides til 5 porte: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 USB-A 3.0-udgang med 5 Gbps overførselshastighed. Type-C maks. 100 W udgangseffekt. USB-A maks. 17 W-udgangseffekt.
USB 3.1 Type-C
USB 3.0
PD3.0
Flere USB-C- og USB-A-porte giver dig mulighed for at udvide din MacBook/MacBook Pro eller en anden enhed, der understøtter USB-C, så den tilsluttes alle USB-enheder, du har brug for, mens du oplader via USB-C-oplader.
Understøtter USB 3.0-højhastigheds 5 Gbps overførselshastighed.
Understøtter højhastigheds HDMI 4K-opløsning ved 30 fps.
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