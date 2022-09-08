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Udgået
DLP3533/00
Bluetooth-modtager med 3,5 mm Aux
Slut din mobiltelefon til billyden med denne Bluetooth-enhed. Gælder for musikafspilning og telefonforbindelse. Stabil forbindelse med krystalklar lyd. Bluetooth-version: 5.0 forbindelse. 3,5 mm udgangsstik.
Bluetooth-tilslutning
3,5 mm (M)
Hold forbindelsen inden for 10 meter i en barrierefri rækkevidde. Produkt med et indbygget 145 mAh-batteri. Giver otte timers lydafspilningstid eller 10 timers taletid på telefonen. Oplad batteriet med mikro-USB-porten.
Nyd din musik fra afspilleren gennem de enestående højttalere til dit stereoanlæg. Slut ganske enkelte dockingkablet til dit stereoanlæg via lydkablet. Når du sætter afspilleren i dockingstationen, afspiller den musikken via dit stereoanlæg.
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