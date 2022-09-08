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Udgået

Bluetooth-modtager

DLP3533/00

Bluetooth-modtager med 3,5 mm Aux

Slut din mobiltelefon til billyden med denne Bluetooth-enhed. Gælder for musikafspilning og telefonforbindelse. Stabil forbindelse med krystalklar lyd. Bluetooth-version: 5.0 forbindelse. 3,5 mm udgangsstik.

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Bluetooth-modtager med 3,5 mm Aux

  • Bluetooth-tilslutning

  • 3,5 mm (M)

10 meter Bluetooth-tilslutning

Hold forbindelsen inden for 10 meter i en barrierefri rækkevidde. Produkt med et indbygget 145 mAh-batteri. Giver otte timers lydafspilningstid eller 10 timers taletid på telefonen. Oplad batteriet med mikro-USB-porten.

Tilslut dockingstationen til dit stereoanlæg, så du får enestående lyd

Nyd din musik fra afspilleren gennem de enestående højttalere til dit stereoanlæg. Slut ganske enkelte dockingkablet til dit stereoanlæg via lydkablet. Når du sætter afspilleren i dockingstationen, afspiller den musikken via dit stereoanlæg.

Tekniske specifikationer

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