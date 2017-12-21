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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
DLP3602U/10
Genoplad flere gange, mens du er på farten,
Få adgang til strøm hvor som helst og når som helst, du har brug for det – batteripakken giver dig ekstra strøm til mere end 1 fuld opladning. 2 USB-porte giver dig mulighed for at oplade 2 enheder samtidigt. Ultrahurtig oplader med 2,1 A.
Universelt
LED-indikatorlampen vises ved et tryk på en knap og informerer dig om batteripakkens strømstatus på et øjeblik.
Denne bærbare strømkilde giver dig ekstra strøm til mere end to fulde opladninger på farten. Tag den med dig på farten, så du har ekstra strøm, når der bliver brug for det.