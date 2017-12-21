ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt i brug
  • Foto af emballage
  • Primært billede
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af emballage
  • Primært billede

Udgået

USB-strømbank

DLP3602U/10

3.2

| (10) Anmeldelser

Genoplad flere gange, mens du er på farten,

Få adgang til strøm hvor som helst og når som helst, du har brug for det – batteripakken giver dig ekstra strøm til mere end 1 fuld opladning. 2 USB-porte giver dig mulighed for at oplade 2 enheder samtidigt. Ultrahurtig oplader med 2,1 A.

Se alle fordele

med en bærbar ekstra strømforsyning

Genoplad flere gange, mens du er på farten,

  • Universelt

5 V/2,1 A hurtig opladning

Strømindikatorlampe, der bekræfter status på et øjeblik

LED-indikatorlampen vises ved et tryk på en knap og informerer dig om batteripakkens strømstatus på et øjeblik.

Oplad dine enheder flere gange på farten

Denne bærbare strømkilde giver dig ekstra strøm til mere end to fulde opladninger på farten. Tag den med dig på farten, så du har ekstra strøm, når der bliver brug for det.

Tekniske specifikationer

Manualer og dokumentation

Lokaliseret handelsbrochure

  • PDF fil, 307.4 kB
  • 21 July 2026

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.