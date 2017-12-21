Genoplad flere gange, mens du er på farten,

Få adgang til strøm hvor som helst og når som helst, du har brug for det – batteripakken giver dig ekstra strøm til mere end 1 fuld opladning. 2 USB-porte giver dig mulighed for at oplade 2 enheder samtidigt. Ultrahurtig oplader med 2,1 A.