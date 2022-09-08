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Udgået

USB-powerbank

DLP7721N/00

Slank og kraftig powerbank

Få strøm hvor som helst og når som helst, du har brug for det - den ekstra kraft til mere end en fuld opladning. To USB-porte giver dig mulighed for at oplade to enheder ad gangen. En kapacitet på 20.000 mAh til flere fulde opladninger af din telefon - kan også oplade tablets

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med en bærbar ekstra strømforsyning

Slank og kraftig powerbank

  • 20.000 mAh

  • Dobbelt USB

  • Li-polymer-batteri

Oplad dine enheder flere gange på farten

Denne bærbare strømkilde giver dig ekstra strøm til mere end to fulde opladninger på farten. Tag den med dig på farten, så du har ekstra strøm, når der bliver brug for det.

2 USB-porte oplader to enheder samtidig

2 USB-porte oplader to enheder samtidig

LED-strømindikator

Det diskrete LED-lys lyser blødt, så du med et hurtigt blik kan se, at enheden er tændt.

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