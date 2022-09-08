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Udgået
DLP7721N/00
Slank og kraftig powerbank
Få strøm hvor som helst og når som helst, du har brug for det - den ekstra kraft til mere end en fuld opladning. To USB-porte giver dig mulighed for at oplade to enheder ad gangen. En kapacitet på 20.000 mAh til flere fulde opladninger af din telefon - kan også oplade tablets
20.000 mAh
Dobbelt USB
Li-polymer-batteri
Denne bærbare strømkilde giver dig ekstra strøm til mere end to fulde opladninger på farten. Tag den med dig på farten, så du har ekstra strøm, når der bliver brug for det.
2 USB-porte oplader to enheder samtidig
Det diskrete LED-lys lyser blødt, så du med et hurtigt blik kan se, at enheden er tændt.
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