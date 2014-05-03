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Udgået

dockinghøjttaler

DS1600/12

3

| (25) Anmeldelser

Lyd der passer til dit hjem for iPod/iPhone/iPad

Dockinghøjttaleren DS1600 afspiller og oplader din iPod/iPhone/iPad via Philips DualDock med Lightning-stik og 30-bens stik. Den giver dig en fyldig og stor lyd og er udstyret med en USB-port til opladning af en ekstra mobil enhed, der giver større alsidighed.

Se alle fordele

Lyd der passer til dit hjem for iPod/iPhone/iPad

  • DualDock

  • til iPod/iPhone/iPad

  • USB-port til opladning

  • 8 W

DualDock til opladning og afspilning af Apple-enheder (Lightning og 30 ben)

DualDock til opladning og afspilning af Apple-enheder (Lightning og 30 ben)

Den innovative Philips DualDock med Lightning og 30-bens stik kan oplade og afspille enhver Apple-enhed. Den er skabt til at blande elegant design med nem funktionalitet, og du kan skifte lynhurtigt mellem stikkene. Nyd dine yndlingssange, uanset hvilken Apple-enhed du ønsker at bruge.

Oplad en ekstra mobil enhed via USB-port

Oplad en ekstra mobil enhed via USB-port

Som en praktisk funktion har højttaleren også en USB-port til opladning af en ekstra mobil enhed, selv når din iPod/iPhone er docket.

Automatisk synkronisering af tid eller dato ved docking

Dockingstationen synkroniserer automatisk klokkeslættet eller datoen med din iPod/iPhone/iPad, når den er docket. Du skal bare trykke på en knap for at skifte mellem ur eller datovisning.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

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3.0

ud af 5

25

Anmeldelser

03/05/2014

Deutschland

Deutschland

Endlich EINE Dockingstation für alle Apple-Anschlüsse

Mit der Zeit haben sich Apple iPhones und iPads sowohl mit dem alten 30-poligen Dockanschluss als auch dem neuen Lightning-Anschluss eingefunden und die alte Dockinstation war nur noch eingeschränkt nutzbar. Mit der DS1600 kann ich jetzt das gerade genutzte Gerät laden und als Wecker nutzen. Meine iphones passt auch mit Hülle, beim iPad unbedingt ausprobieren, ob es sich ohne Fummelei einsetzen lässt. Aber auch als Lautsprecher für ein Schlafzimmer kann sie sich durchaus hören lassen und gibt die Musik oder Hörbücher vom iPhone in mehr als ausreichender Qualität wieder. Sehr praktisch ist der zusätzliche hintere USB-Anschluss, ich lade hier zB. die Pepple ohne eine weiter Steckdose mit einem zusätzlichen Netzteil zu blockieren.

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07/01/2014

Deutschland

Deutschland

Klare Kaufempfehlung

Ich bin seit 2 Monaten Besitzer der DS1600/12 und bin begeistert Schon beim auspacken erkennt man das es sich hier um keinen 0815 Artikel handelt Design und Formschön wie man es auch von den Vorgängern der Serie kennt, kommt diese Dockingstation, noch einen Tick „Edler“ daher. Zum Einsatz kommt bei mir ein IPod der 4. Generation. Da dieser noch den breiten Anschluss hat, kein Problem. Aber auch die Neuen Geräte mit dem schmalen Connector können sich hier eindocken. Ein Schieber dreht den Anschluss von breit auf schmal :Perfekt. Die Station ist nicht zu schwer, bleibt aber trotzdem Standfest wenn es um die Bedienung und das Andocken geht. Da haben wir schon andere Sachen erlebt … Der bewegliche Anschluss für die I-Geräte ermöglicht ein leichtes Anstecken. Die interne Display Anzeige in Gelb/Orange ist deutlich zu sehen. Hier sind Die Anzeigen Datum und Uhrzeit möglich. Interessant sind auch die beiden Anschlüsse auf der Rückseite des Gerätes. Neben dem Stromanschluss befindet sich hier zusätzlich ein USB Ausgang, sowie ein Audio Eingang. Am USB lade ich mein Handy und spare mir damit schon wieder eine Steckdose. Audio In gibt mir die Möglichkeit die Dockingstation als Lautsprecher für Externe Geräte zu nutzen. Sehr gut. Klarer und satter Sound runden das Gerät perfekt ab. Klare Kaufempfehlung

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04/01/2014

Deutschland

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Klasse Dual-Dockingstation!

Schon beim Auspacken des Produktes kam Freude auf, alles machte einen super Eindruck! Die Verarbeitung der Dockingstation ist erstklassig! Ich suchte für mein Iphone 5S und mein Ipad 2 eine Ladestation und Lautsprecher! Durch die Möglichkeit beide Anschlüsse ( Lightning und 30 Polig) benutzen zu können ist die DS 1600 perfekt hierfür. Mühelos lässt sich zwischen den beiden Anschlüssen wechseln. Sound: Der Sound für die kleine Dockingstation ist überraschend gut, ein guter Bass und klare Höhen erklingen aus dem Lautsprecher. Auch die Bedienung ist intuitiv gut und einfach. Die korrekte Uhrzeit wird unmittelbar nach dem Anschliessen des Iphone angezeigt. Die Station kann zwar mit dem Iphone als Wecker benutzt werden, hier vermisse ich aber eine eigene Wecker-App, die es für andere Modelle gibt. Die DS1600 ist für meine Zwecke genau das Richtige und kann ich uneingeschränkt empfehlen!

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