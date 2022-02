Brud- og stødsikker til sikker transport

Denne bærbare dockinghøjttaler er designet med problemfri håndtering for øje. Den indeholder den nyeste teknologi og er intelligent konstrueret til det ultimative, når det gælder stødabsorbering og strukturmæssig stivhed. Docken er med sin uovertrufne robusthed bygget til at modstå fald på op til to meter og et vægttryk på op til 100 kg/220 pund, hvilket betyder, at du virkelig kan tage den med alle vegne, fordi du ved, at den ikke vil tage skade på rejsen.