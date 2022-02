Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone/iPad via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.