ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede
  • Foto af produkt forfra
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede

Udgået

dockinghøjttaler med Bluetooth®

DS8300/10

3.3

| (4) Anmeldelser

Fyld dit hjem med fantastisk lyd, trådløst

DS8300-dockinghøjttaleren giver dig fantastisk lyd fra din iPod/iPhone/iPad via Lightning-stikket. Få mere ud af dine musik-, spil- og videooplevelser nu. Med Bluetooth-streaming kan du nyde musik overalt i rummet.

Se alle fordele

Fyld dit hjem med fantastisk lyd, trådløst

  • Bluetooth®

  • med Lightning-stik

  • til iPod/iPhone/iPad

  • 30 W

Trådløs musikstreaming via Bluetooth

Trådløs musikstreaming via Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

Lydindgang til bærbar musikafspilning

Lydindgang til bærbar musikafspilning

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone/iPad via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.3

ud af 5

4

Anmeldelser

3
1

24/12/2013

España

España

Philips Altavoz

ME GUSTA COMO SUENA, SU DISEÑO Y CALIDAD, LO ÚNICO QUE ME HA LLEVADO TIEMPO DE ACOSTUMBRARME DE MANEJARLO ES SU MANDO...

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS8300 Altavoz base con Bluetooth®

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS8300 Altavoz base con Bluetooth®

11/08/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bit boomy, sometimes fidley to dock phone

The unit is a very good looking one. White shell and black cloth over speakers . The unit can house iPhone 5 or the correct version of iPad. I can't talk about iPad but the phone sits well. The sound is really loud if you want it. It's also a little boomy. I had to tinker with my phone setting to take a little bass off. The best feature is the Bluetooth button press it and it detects your phone and starts playing music. Also the remote all be it small at least has a bit of weight to it which I think I'd a good thing . I've give it four stars. But would call it. 9/10

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS8300 docking speaker with Bluetooth®

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS8300 docking speaker with Bluetooth®

25/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Good while it lasted

Got this as a wedding present. Great sound but stopped working after about 4 years of infrequent use. Shame. Went for Philips because we thought we'd have it for life. Sadly, we have stuff in our freezer that has outlived it.

Fordele

Great sound and bass

Ulemper

Not built to last

Denne anmeldelse blev foretaget for DS8300 docking speaker with Bluetooth®

Dato for brug 2017-11-25

Denne anmeldelse blev foretaget for DS8300 docking speaker with Bluetooth®

Dato for brug 2017-11-25

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.