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Udgået
DS8300/10
Fyld dit hjem med fantastisk lyd, trådløst
DS8300-dockinghøjttaleren giver dig fantastisk lyd fra din iPod/iPhone/iPad via Lightning-stikket. Få mere ud af dine musik-, spil- og videooplevelser nu. Med Bluetooth-streaming kan du nyde musik overalt i rummet.
Bluetooth®
med Lightning-stik
til iPod/iPhone/iPad
30 W
Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.
MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.
Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone/iPad via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.
3.3
ud af 5
4
Anmeldelser
VardanP
24/12/2013
España
Philips Altavoz
ME GUSTA COMO SUENA, SU DISEÑO Y CALIDAD, LO ÚNICO QUE ME HA LLEVADO TIEMPO DE ACOSTUMBRARME DE MANEJARLO ES SU MANDO...
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS8300 Altavoz base con Bluetooth®
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS8300 Altavoz base con Bluetooth®
Ldc7080
11/08/2013
United Kingdom
Bit boomy, sometimes fidley to dock phone
The unit is a very good looking one. White shell and black cloth over speakers . The unit can house iPhone 5 or the correct version of iPad. I can't talk about iPad but the phone sits well. The sound is really loud if you want it. It's also a little boomy. I had to tinker with my phone setting to take a little bass off. The best feature is the Bluetooth button press it and it detects your phone and starts playing music. Also the remote all be it small at least has a bit of weight to it which I think I'd a good thing . I've give it four stars. But would call it. 9/10
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS8300 docking speaker with Bluetooth®
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS8300 docking speaker with Bluetooth®
Tomv88
25/11/2019
United Kingdom
Good while it lasted
Got this as a wedding present. Great sound but stopped working after about 4 years of infrequent use. Shame. Went for Philips because we thought we'd have it for life. Sadly, we have stuff in our freezer that has outlived it.
Fordele
Great sound and bass
Ulemper
Not built to last
Denne anmeldelse blev foretaget for DS8300 docking speaker with Bluetooth®
Dato for brug 2017-11-25
Denne anmeldelse blev foretaget for DS8300 docking speaker with Bluetooth®
Dato for brug 2017-11-25