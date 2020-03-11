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Udgået
Lyd der passer til dit hjem
Få mere ud af din musik-, spil- og video-oplevelse. Denne smarte og flotte dockinghøjttaler giver en enestående lyd fra din iPod, iPhone eller iPad, og sørger for bekvemmelighed med det indbyggede og genopladelige batteri og trådløs Bluetooth-streaming.
Avanceret ren digital lydbehandlingsteknologi giver langt bedre lyd end den almindelige analoge lydbehandlingsteknologi, der findes i docking-afspillere, der anvender det analoge lydudgangssignal fra iPod/iPhone. Ved at samle iPod/iPhone'ens digitale lydudgangssignal og anvende digital behandling alle steder i kredsløbet opnås et langt højere signal/støj-forhold. Resultatet er en enestående lydkvalitet, der er i perfekt balance.
Den omhyggeligt designede krumme bagvæg på denne Philips-dockinghøjttaler skaber en højeffektiv akustisk struktur til lydgengivelse. Den rene kurve forstærker højttalerkabinettets stivhed og reducerer drastisk intern resonans og eliminerer vibration og forvrængning. Resultatet er enestående krystalklar lyd fra forbløffende smukke højttalere.
3.9
ud af 5
51
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produkt
Aabforever
11/03/2020
Danmark
Fremragende lyd
Har brugt den til bl.a. radio og spotify. Den er nem at håndtere og har en fantastisk lyd i forhold til størrelsen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS8550 dockinghøjttaler
Dato for brug 2018-03-11
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS8550 dockinghøjttaler
Dato for brug 2018-03-11
Bugsy
03/11/2012
United Kingdom
Outstanding product!
Love my Dock! Great Sound and I love the Bass it delivers. Good Bluetooth Connectivity. Charges the iPhone even when it is not plugged in. What more can I ask for! It's my baby! Shhhhh.... Don't tell the missus.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS8550 docking speaker
Denne anmeldelse blev foretaget for DS8550 docking speaker
franktheyank
12/01/2012
United Kingdom
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS8550 docking speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS8550 docking speaker