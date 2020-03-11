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Udgået

dockinghøjttaler

DS8550/10

3.9

| (51) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produkt

Lyd der passer til dit hjem

Få mere ud af din musik-, spil- og video-oplevelse. Denne smarte og flotte dockinghøjttaler giver en enestående lyd fra din iPod, iPhone eller iPad, og sørger for bekvemmelighed med det indbyggede og genopladelige batteri og trådløs Bluetooth-streaming.

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Besat af lyd

Lyd der passer til dit hjem

Ren digital lydbehandlingsteknologi giver den mest klare lyd

Ren digital lydbehandlingsteknologi giver den mest klare lyd

Avanceret ren digital lydbehandlingsteknologi giver langt bedre lyd end den almindelige analoge lydbehandlingsteknologi, der findes i docking-afspillere, der anvender det analoge lydudgangssignal fra iPod/iPhone. Ved at samle iPod/iPhone'ens digitale lydudgangssignal og anvende digital behandling alle steder i kredsløbet opnås et langt højere signal/støj-forhold. Resultatet er en enestående lydkvalitet, der er i perfekt balance.

Indbygget genopladeligt batteri giver øget bærbarhed

SoundCurve sikrer krystalklar lyd

SoundCurve sikrer krystalklar lyd

Den omhyggeligt designede krumme bagvæg på denne Philips-dockinghøjttaler skaber en højeffektiv akustisk struktur til lydgengivelse. Den rene kurve forstærker højttalerkabinettets stivhed og reducerer drastisk intern resonans og eliminerer vibration og forvrængning. Resultatet er enestående krystalklar lyd fra forbløffende smukke højttalere.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

51

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produkt

11/03/2020

Danmark

Danmark

Fremragende lyd

Har brugt den til bl.a. radio og spotify. Den er nem at håndtere og har en fantastisk lyd i forhold til størrelsen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS8550 dockinghøjttaler

Dato for brug 2018-03-11

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS8550 dockinghøjttaler

Dato for brug 2018-03-11

03/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

Outstanding product!

Love my Dock! Great Sound and I love the Bass it delivers. Good Bluetooth Connectivity. Charges the iPhone even when it is not plugged in. What more can I ask for! It's my baby! Shhhhh.... Don't tell the missus.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS8550 docking speaker

Denne anmeldelse blev foretaget for DS8550 docking speaker

12/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS8550 docking speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS8550 docking speaker

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