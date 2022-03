Fantastiske lydeffekter til spil via Bluetooth

Spiloplevelsen er aldrig komplet uden gode lydeffekter. Nu kan du gøre dine spil på smartphone eller andre bærbare enheder endnu mere spændende, takket være denne Fidelio-dockinghøjttaler, der tilføjer kraft til lyden. Hør alle lydene højt og tydeligt, og forbedr din oplevelse til nye niveauer. Og det er utrolig nemt at gøre dette via Bluetooth. Du skal blot oprette den trådløse Bluetooth-forbindelse mellem din bærbare enhed og dockinghøjttaleren og gå i gang med at spille.