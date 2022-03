Bas-reflex design for dyb, stram basgengivelse

Bas-reflex akustisk indlæsning anvender et basrør indstillet på højttalerkabinettets akustiske lydstyrke for at gengive dyb bas fra kompakte kabinetter. Det omhyggeligt designede profilerede basrør fremmer luftstrømmen og giver dyb og virkningsfuld bas, selv ved høje lydstyrker, samtidig med at luftturbulens, der kan forårsage forvrængning, minimeres.