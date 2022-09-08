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Udgået
F1/00
Rejs med hi-fi-lyd – altid
Den superslanke og lette Philips Fidelio F1 er en ideel rejsekammerat. Den kompromisløse lydkvalitet, komfort og holdbarhed og den fremragende konstruktion sikrer lyd i hi-fi-kvalitet samt en utroligt effektiv støjisolering, uanset hvor du tager hen.
Lyd i høj opløsning
On-ear
Luksusørepuder med viskoelastisk skum
Flad sammenfoldning
Præcise 40 mm-drivere i høj kvalitet samt akustisk konstruktion med lukket bagside og basreflekssystem er en del af Fidelios omhyggelige lydteknologi. Fidelio F1-hovedtelefoner leverer sammenhængende fyldig bas, klar diskant og naturlig mellemtone, der tilsammen udgør Fidelios umiskendelige lydsignatur.
Fidelio F1-hovedtelefonerne har en in-line-betjening og mikrofon, så du let kan skifte mellem musik og opkald. Bevar altid kontakten med vigtige personer – og med din musik.
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