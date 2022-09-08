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Udgået

FidelioHovedtelefoner med mikrofon

F1/00

Rejs med hi-fi-lyd – altid

Den superslanke og lette Philips Fidelio F1 er en ideel rejsekammerat. Den kompromisløse lydkvalitet, komfort og holdbarhed og den fremragende konstruktion sikrer lyd i hi-fi-kvalitet samt en utroligt effektiv støjisolering, uanset hvor du tager hen.

Se alle fordele

Rejs med hi-fi-lyd – altid

  • Lyd i høj opløsning

  • On-ear

  • Luksusørepuder med viskoelastisk skum

  • Flad sammenfoldning

Umiskendeligt ren og rigt detaljeret Fidelio-lydsignatur

Umiskendeligt ren og rigt detaljeret Fidelio-lydsignatur

Præcise 40 mm-drivere i høj kvalitet samt akustisk konstruktion med lukket bagside og basreflekssystem er en del af Fidelios omhyggelige lydteknologi. Fidelio F1-hovedtelefoner leverer sammenhængende fyldig bas, klar diskant og naturlig mellemtone, der tilsammen udgør Fidelios umiskendelige lydsignatur.

In-line-fjernbetjening til nemt skift mellem musik og opkald

In-line-fjernbetjening til nemt skift mellem musik og opkald

Fidelio F1-hovedtelefonerne har en in-line-betjening og mikrofon, så du let kan skifte mellem musik og opkald. Bevar altid kontakten med vigtige personer – og med din musik.

Elegant imiteret ruskindsetui

Elegant imiteret ruskindsetui

Tekniske specifikationer

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