Teleskoprør, gulvmundstykke, børstemundstykke, sprækkemundstykke

Philips FC6094 (14,4 V) leveres med en række tilbehør, som gør rengøringen nemmere. Tilbehørssættet inkluderer et gulvmundstykke og en teleskopstang, der gør det nemt og praktisk at opsuge spild og snavs, også på større områder. Den bløde børste er skånsom ved sarte overflader og sprækkemundstykket sikrer, at du også kan gøre rent mere vanskeligt tilgængelige steder.